غرب با تهدید فزاینده گروههای تروریستی روبرو است!

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه به نقل از مقامات دولت آمریکا اعلام کرد که فعالیت گروههای تروریستی افزایش یافته است و این گروهها همواره غرب را مورد تهدید قرار می دهند.

مقامات ایالات متحده در حالی درباره افزایش فعالیتهای تروریستی ابراز نگرانی کرده اند که آمریکا هم اکنون با افزایش تهدیدها از سوی افراطیون داخلی و اعضای القاعده ای روبرو است که اخلاق و آداب آمریکایی ها را پذیرفته اند.

در همین حال روسای سابق کمیسیون 11 سپتامبر که حملات تروریستی سال 2001 در نیویورک و واشنگتن را بررسی می کردند، اخیرا با ارائه یک گزارش 43 صفحه ای درباره رشد افراطیون داخلی و تغییر استراتژی القاعده و دیگر گروههای مرتبط با آن هشدار دادند.

در این گزارش آمده است : تهدیدی که آمریکا هم اکنون با آن روبرو است؛ متفاوت از تهدیدی است که 9 سال پیش با آن روبرو بود. همچنین القاعده و گروههای وابسته به آن در پاکستان، سومالی و یمن اعضای جدیدی را در ایالات متحده استخدام کرده اند.

این گزارش درحالی منتشر می شود که اخیرا کشیش "تری جونز" در ایالت فلوریدا آمریکا در موضعی توهین آمیز اعلام کرد: در سالروز حادثه 11 سپتامبر قرآن را آتش خواهد زد و پس از این اظهارات گستاخانه مقامات ایالات کتحده درباره رشد القاعده در این کشور هشدار دادند.

