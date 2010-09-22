کاسترو بار دیگر بر حذف سلاح های هسته ای جهان تاکید کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی escambray ، "فیدل کاسترو" در آخرین مقاله خود درباره تهدید جنگ هسته ای علیه بشریت نوشت : هشت کشور جهان از جمله آمریکا، روسیه، فرانسه، انگلیس، چین، اسرائیل، هند و پاکستان دارای بیش از 20 هزار سلاح هسته ای هستند و برخی از این کشورها تفاوتهایی را به لحاظ اقتصادی، سیاسی و مذهبی با یکدیگر دارند.

وی در ادامه نوشت: دکتر "آلن روبوک" استاد دانشکده مطالعات محیط زیست دانشگاه "روتگرز" در هاوانا اعتبار تئوری "زمستان هسته ای" را ثابت کرده است و تنها روش امتناع از سلاح های هسته ای حذف آنها است.

کاسترو در این مقاله نوشت : پیمان جایگزین استارت که آوریل 2010 توسط بزرگترین قدرتهای هسته ای در پراگ امضا شد، با توجه به وضعیتی که بشریت را تهدید می کند، خیالی بیش نبود.

وی می گوید: با توجه به اظهارات روبوک اگر چنین سلاح هایی در جهان وجود نداشته باشند، مورد استفاده قرار نمی گیرند. در حالیکه آمریکا و روسیه متعهد به کاهش زرادخانه های هسته ای شدند، حذف سلاح های هسته ای تنها روش ممکن برای اجتناب از یک جنگ هسته ای است.

کاسترو همچنین 26 شهریور ماه با شرکت در یک کنفرانس علمی با حضور استاد دانشکده مطالعات محیط زیست دانشگاه "روتگرز" در هاوانا درباره پیامدهای وقوع یک جنگ هسته ای و نتایج فاجعه بار آن بر تغییرات آب و هوایی گفتگو کرد.

کاسترو و ربوک اعلام کردند که یک جنگ هسته ای قربانیان بسیار زیادی خواهد داشت و علاوه بر آن چنین درگیری می تواند تاثیر مخربی بر روی سیاره زمین بگذارد.

رهبر سابق کوبا همچنین اخیرا نشت لکه نفتی در خلیج مکزیک، تغییرات آب و هوایی و ماجراجویی آمریکا علیه ایران را از جمله خطرات کنونی و تهدید کننده صلح جهانی دانسته و خطاب به "باراک اوباما" رئیس جمهوری آمریکا بر حفظ صلح جهانی و دوری جستن از وقوع یک جنگ هسته ای تاکید کرده است.