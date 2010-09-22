نیروهای نظامی در اسرع وقت مسببین حادثه مهاباد را مجازات می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه حجت الاسلام غلامرضا حسنی و وحید جلال زاده در این بیانیه تاکید کردند: گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سی امین سالگرد آغاز جنگ تحمیلی توسط رژیم بعث عراق در استان آذربایجان غربی در حالی شروع شد که بار دیگر دست کریه..... ضد انقلاب برای خوش خدمتی به اربابان کاخ نشین به خون سرخ ملت مسلمان ایران در شهر مهاباد آغشته گشت.

امام جمعه ارومیه و استاندار آذربایجان غربی در بخش دیگری از این بیانیه آورده اند: دشمنان ضد ملک و ملت که حضور پرشور مردم نجیب و انقلابی را در صحنه بر نمی تابند پوچ بودن شعارهای حمایت از خلق کرد را بار دیگر ثابت نموده و صفحه دیگری از اعمال زشت و پلید خود افزودند و همسویی خود را با آنان که قرآن کریم را به آتش کشیدند نشان دادند این حادثه بیانگر عمق کینه توزی آنان با نظام اسلامی و اعتقادات و ارزشهای مردم ایران اسلامی است غافل از اینکه علیرغم توطئه های دشمنان اسلام و انقلاب هر روز عمق دلبستگی مردم به انقلاب بیشتر می شود.

اینجانبان ضمن تسلیت این ضایعه دردناک به مقام معظم رهبری، امت شهیدپرور استان و به ویژه خانواده بازماندگان علو درجات برای شهیدان این حادثه تروریستی را از درگاه الهی مسئلت می کنیم.

در بخش دیگری از این بیانیه مشترک حجت الاسلام حسنی و جلال زاده آورده اند به یقین نیروهای جان برکف اسلام در اسرع وقت مسبین امر را به کیفر عمل ننگین خود خواهند رساند . بدینوسیله با اعلام سه روز عزای عمومی و یک روز تعطیلی روز پنجشنبه تمامی دستگاههای اجرایی در شهرستان مهاباد و نیز یک روز عزای عمومی در استان مراتب تاثر و همراهی خود را با شهدا و جانبازان این حادثه مردم عزیز را به هوشیاری هر چه بیشتر نسبت به توطئه های دشمنان خارجی و ضد انقلاب داخلی دعوت می نمایم.

صبح امروز (چهارشنبه) در اثر انفجار بمبی در مراسم سان و رژه نیروهای مسلح در شهرستان مهاباد 12 تن از شهروندان مهاباد شهید و بیش از 82 نفر در این حادثه مجروح شدند.