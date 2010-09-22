آخرین وضعیت مدافع استقلال از زبان پرویز مظلومی

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز مظلومی روز چهارشنبه با اشاره به اتفاقاتی که پیرامون بیژن کوشکی رخ داده است گفت: در تمرین امروز صبح در ابتدا اجازه تمرین به کوشکی با توجه شبهاتی که در مورد مصاحبهای که اخیراً وی با یکی از خبرگزاریها داشته را ندادم، ولی پس از دقایقی که با وی صحبت کردم مجوز حضور در تمرین را به وی دادم.
مظلومی ادامه داد: کوشکی در صحبتی که با وی داشتم اعلام کرد مطالبی که از قول وی نوشته تحریف شده است چرا که او در مورد تیم و باشگاه استقلال به صورت اخص صحبت کرده است، بلکه به صورت عام و در مورد کل مجموعه فوتبال ایران نظر داده است که البته به وی یادآور شدم که او با توجه به قراردادی که با باشگاه دارد حق چنین مصاحبهای را حتی نسبت به فوتبال ملی هم ندارد.
وی در انتها گفت: باید صحبتهای افراد با مدرک باشد وگرنه فاقد ارزش و اعتبار است. البته من منکر این نمیشوم که عاری از اشتباه باشم ولی اگر اشتباهی هم صورت پذیرد عمدی نیست و اگر قصوری بکنم باید جواب خدا را بدهم. با هماهنگی آقای پورحیدری تصمیم مقتضی را در بیژن کوشکی خواهیم گرفت.
