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۲ مهر ۱۳۸۹، ۹:۰۶

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری ‌‌مهر - گروه ‌ورزشی: پیگیری هفته نخست دسته اول فوتبال باشگاه‌های کشور و پیگیری مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان در ترکیه از مهمترین‌ رویدادهای ‌ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه دوم مهرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم شوال سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم سپتامبر 2010 میلادی.

- هفتمین روز از هفتاد و هشتمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان با حضور نمایندگان کشورمان در شهر آنتالیای ترکیه پیگیری می‌شود.

- هفته هفتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* شرکت ملی حفاری ایران - شهید منصوری قرچک، ساعت 18، سالن نفت اهواز
* آرش بتن قزوین - صنایع گیتی پسند اصفهان، ساعت 18، سالن شهید بابایی قزوین

- هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
گروه B:
* فولاد یزد - مس سرچشمه، ساعت 16، ورزشگاه نصیری یزد
* گسترش فولاد تبریز - داماش دورود، ساعت 16، ورزشگاه تختی تبریز
* صنعت ساری - استقلال اهواز، ساعت 16، ورزشگاه شهدا ساری
* برق شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
* ایرانجوان بوشهر - پیام مخابرات فارس، ساعت 16، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* شیرین فراز کرمانشاه - سپیدرود رشت، ساعت 16، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

- تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان عصر امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم فوتبال امید نیروی زمینی به میدان می‌رود.

کد مطلب 1156975

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