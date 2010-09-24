تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز جمعه دوم مهرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم شوال سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم سپتامبر 2010 میلادی.
- هفتمین روز از هفتاد و هشتمین دوره رقابتهای وزنهبرداری قهرمانی جهان با حضور نمایندگان کشورمان در شهر آنتالیای ترکیه پیگیری میشود.
- هفته هفتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
* شرکت ملی حفاری ایران - شهید منصوری قرچک، ساعت 18، سالن نفت اهواز
* آرش بتن قزوین - صنایع گیتی پسند اصفهان، ساعت 18، سالن شهید بابایی قزوین
- هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاههای کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه B:
* فولاد یزد - مس سرچشمه، ساعت 16، ورزشگاه نصیری یزد
* گسترش فولاد تبریز - داماش دورود، ساعت 16، ورزشگاه تختی تبریز
* صنعت ساری - استقلال اهواز، ساعت 16، ورزشگاه شهدا ساری
* برق شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز
* ایرانجوان بوشهر - پیام مخابرات فارس، ساعت 16، ورزشگاه بهشتی بوشهر
* شیرین فراز کرمانشاه - سپیدرود رشت، ساعت 16، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
- تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان عصر امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم فوتبال امید نیروی زمینی به میدان میرود.
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