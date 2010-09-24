تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز جمعه دوم مهرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با پانزدهم شوال سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و چهارم سپتامبر 2010 میلادی.

- هفتمین روز از هفتاد و هشتمین دوره رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی جهان با حضور نمایندگان کشورمان در شهر آنتالیای ترکیه پیگیری می‌شود.

- هفته هفتم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* شرکت ملی حفاری ایران - شهید منصوری قرچک، ساعت 18، سالن نفت اهواز

* آرش بتن قزوین - صنایع گیتی پسند اصفهان، ساعت 18، سالن شهید بابایی قزوین

- هفته نخست مسابقات فوتبال لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه B:

* فولاد یزد - مس سرچشمه، ساعت 16، ورزشگاه نصیری یزد

* گسترش فولاد تبریز - داماش دورود، ساعت 16، ورزشگاه تختی تبریز

* صنعت ساری - استقلال اهواز، ساعت 16، ورزشگاه شهدا ساری

* برق شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

* ایرانجوان بوشهر - پیام مخابرات فارس، ساعت 16، ورزشگاه بهشتی بوشهر

* شیرین فراز کرمانشاه - سپیدرود رشت، ساعت 16، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

- تیم فوتبال زیر 16 سال کشورمان عصر امروز در دیداری تدارکاتی برابر تیم فوتبال امید نیروی زمینی به میدان می‌رود.