دانش آموزان بیاموزند و حرکت کنند/ اعلام پرسش مهر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد در این پیام تلویزیونی دوران جوانی را فصل تصمیم، اندیشه، آموختن و ساختن دانست و گفت: دیدن چهره های خندان و با نشاط دانش آموزان در روز اول مهر، انگیره برای حرکت، کار و ساختن را دو چندان می کند.

رئیس‌جمهور افزود: کسب علم و دانش همواره یکی از پرشکوه ترین مجاهدت ها و حرکت های ملی ایرانیان در طول تاریخ بوده است.

احمدی نژاد با اشاره به بسیج همه امکانات کشور برای ایجاد فضای مناسب تحصیلی گفت: امروز مجموعه دست اندرکاران نظام تعلیم و تربیت همه در یک مسیر و با یک هم افزابی قابل تحسین در جهت ساختن نسل ها، تولید علم و شکستن مرزهای دانش و فتح قله های افتخار در حرکت هستند.

رئیس شورایعالی انقلاب فرهنگی نقش و مسئولیت اجتماعی معلمان و استادان دانشگاهها را در ساختن نسل های فردا بسیار مهم توصیف کرد و افزود: استمرار عزت و موجودیت یک ملت در گرو دل، اندیشه، زبان و قلم معلمان است.

احمدی نژاد در عین حال مهمترین کانون تعلیم و تربیت را خانه و خانواده دانست و گفت: شرط تحقق همه آرزوها، مشارکت فعال، جدی و هماهنگ خانواده ها با معلمان و نظام آموزشی کشور است.

رئیس جمهور تاکید کرد: نیازمند یک وحدت نظر و ذهنیت مشترک درباه آینده ایران هستیم.

احمدی نژاد این پیام تلویزیونی همانند سنوات گذشته پرسش مهر را اینگونه مطرح کرد: تصویری که از آینده ایران در ذهن شماست، چیست و دوست دارید ایران به کجا برسد؟