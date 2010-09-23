به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی چهارشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید بازرسی هرمزگان با اشاره به اینکه کشور نیازمند صراحت، صداقت و ابراز دغدغه ها است، بیان داشت: سازمان بازرسی کشور به عنوان یک سازمان نظارتی از نظارت و پیگیریهای خود کوتاه نخواهد آمد و تمامی امور را به جدیت پیگیری خواهد کرد.

وی بیان واقعیتها و ابراز نگرانیهای موجود در جامعه و پاسخگو بودن مسئولان در قبال اتفاقات را از ضروریات جامعه دانست و گفت: اگر جامعه مسئولیت پذیر، سئوال کننده وپاسخگو باشد می توان بیشتر خواسته های مطرح شده در جامعه را عملی کرد.

پورمحمدی در ادامه اعتماد مدیران و مسئولان به سازمان بازرسی را نکته مهم در پیشرفت و توسعه ابراز کرد و افزود: نباید فراموش کرد که اعتماد سازی در جامعه با فعالیتها و اعتماد بین مسئولان شکل خواهد گرفت و مردم زمانی احساس امنیت و رضایت خواهند داشت که مدیران در کنار هم و در چارچوب قانون حرکت کنند.

وی با بیان اینکه بدیهی است که اگر فضا عادی باشد اطلاع‌ رسانی نیز عادی خواهد بود، بیان داشت: متاسفانه برخی این فهم انقلابی و اسلامی را از شرایط و موقعیت حساس نظام ندارند.

وی اظهار داشت: از برخی خودی ها نیز تعجب می کنم که چرا در زمین دشمنان بازی می‌کنند و از همگان انتظار می‌رود که دچار حاشیه نشده و مسائل اصلی نظام را فراموش نکنند.

پورمحمدی در عین حال تصریح کرد: در زمانی که دشمن در صدد ضربه زدن است و می خواهد انقلاب را در زمین خودش محدود و زمین گیر کند باید در حرکات اصلاح‌ گرایانه نیز مراقب باشیم.

سلامت اداری در کشور ضروری است

در ادامه این مراسم نماینده ولی فقیه در استان هرمزگان با اشاره به اینکه انتظار من به عنوان یک طلبه سلامت اداری در کشور است، افزود: باید به دنبال ریشه مشکلات بود که آیا وقوع این معضلات به دلیل نظارت ضعیف و یا دخالت عناصر قدرت در اجرای قوانین بوده است.

آیت الله غلامعلی نعیم آبادی اظهارداشت: باید ریشه یابی شود که چرا دستگاه نظارتی، قضایی و نیروی انتظامی وجود دارد ولی آنچه که می خواهیم نیست و در این خصوص جز با همفکری و همدلی مدیران و مسئولان نمی توانیم به نتیجه دلخواه برسیم.

نماینده مردم هرمزگان درمجلس خبرگان خطاب به رئیس سازمان بازرسی کل کشور درمورد صندوقهای خیریه ای که درسطح شهرها توزیع می شود تذکر داد و افزود: مردم به این صندوقها اعتماد کرده اند و باید بررسی شود که آیا تمام صندوقهایی که از سوی موسسات توزیع می شود از وجاهت قانونی برخوردار هستند.

در این جلسه از زحمات و تلاشهای علی غلامی مدیرکل سابق اداره بازرسی استان هرمزگان تقدیر وعباس مومن آبادی به جای وی معرفی شد.