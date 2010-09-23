دولت پاسخگوی معوقات بانکی باشد/ به جای شعار دادن پولها را پس بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی چهارشبه شب در جمع خبرنگاران در بندرعباس با اشاره به اینکه دولت در قبال عدم شفاف سازی و بی انضباطی درسیستم بانکی باید پاسخگو باشد، اظهارداشت: واقعیت آن است که درخصوص معوقات بانکی فسادهایی اتفاق افتاده که بخش بزرگی به خاطر بی انضباطی وغیر شفاف بودن عملکرد است که دولت بیشترین سهم پاسخگویی در این زمینه را دارد.

وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص رعایت مقررات و قوانین از سوی مسئولان نظام، بیان داشت: سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه نظارتی در کشور انتظار جدی دارد سه قوه برای جلوگیری از فساد، تخلفات احتمالی و سوء استفاده ها ملزم به اجرای قانون و شفاف سازی شوند.

به جای شعار دادن پولها را پس بگیریم

پورمحمدی در مورد اعلام اسامی مفسدان اقتصادی که وامهای کلانی را از بانکها دریافت کرده اند و هنوز اقدامی به پرداخت این وامها نکرده اند، اظهارداشت: دولت و بانکها اسامی و مبالغ پرداخت شده به این افراد را دارند و می توانند این اسامی را اعلام کنند.

وی افزود: به جای شعار دادن در مورد مبارزه با مفسدان اقتصادی و انداختن اعلام اسامی به گردن دیگران، تلاش کنیم تا این پولها را پس گرفته و به چرخه بانکی کشور وارد کنیم.

پورمحمدی نهادینه کردن شفاف سازی در کشور را عامل اصلی برای حل معضلات و مشکلات بیان کرد و افزود: باید شفاف سازی را درکشور به عنوان یک اصل جدی در نظام اجرایی و مدیریتی بپذیریم که دولت برای تحقق این اصل باید جدی تر عمل کند.

دولت در عملیاتهای مالی خود شفاف تر عمل کند

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه ناظر در کشور انتظار دارد که دولت در عملیات مالی خود شفافتر عمل کند که این عمل می تواند جلوی پیدایش خیلی از فسادها را بگیرد.

وی با بیان اینکه فسادها در جاهای تاریک، روزنه ها و زوایا شکل می گیرد و جاهایی که نورافکن بر آنجا می تابد کمترین احتمال وقوع فساد را دارد، اظهارداشت: بسیاری از فسادها به خاطر نقض مقررات و بی توجهی به قوانین و دستورالعملها شکل می گیرد.

به گفته پورمحمدی، مدیران ارشد کشور و مسئولان باید پیشگام نسبت به همه مجموعه ها به خصوص شهروندان در اجرای قانون و مقررات شوند و اگر دولت و مجلس نسبت به قوانینی که وضع می کنند بیشتر به آن پایبند باشند و التزام به رعایت قانون و مقررات و احترام به قانون را فراموش نکنند، جلوی بسیاری از فسادها و تخلفات در کشور گرفته خواهد شد.