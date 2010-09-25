مصطفی غلامی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان بعد از یک سال غیبت در جام باشگاه‌های آسیا امسال با تدارکاتی بهتر راهی لبنان شده است.

وی افزود: ما اردو و مسابقات تدارکاتی خوبی را در اسلوونی دنبال کردیم و امیدواریم با این برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری خوب بتوانیم نتیجه خوبی بگیریم و با داشتن حریفان قدر در دور مقدماتی به مرحله دوم و جمع چهار تیم صعود کنیم.

سرمربی تیم هندبال فولاد مبارکه سپاهان اصفهان خاطرنشان کرد: ما بعد از اردوی اسلوونی فرصت کمی برای برطرف کردن معایب فنی تیم جهت حضور در رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا در اختیار داشتیم اما برای اینکه به بن بست نخوریم از دو بازیکن خارجی از کشورهای مقدونیه و کرواسی در دو پست حساس استفاده خواهیم کرد.

وی به گروه‌بندی رقابت‌های جام باشگاه‌های آسیا اشاره داشت و گفت: اولین بازی ما با نماینده عربستان در حالی برگزار می‌شود که عربها سرمایه‌گذاری خوبی را روی تیم‌های باشگاهی خود انجام داده و از بازیکنان مطرح و سطح بالایی در این دیدارها استفاده می‌کنند.

غلامی تصریح کرد: نماینده لبنان هم ضمن بهره از دو بازیکن خارجی با به تبعه درآوردن هندبالیست‌های اروپایی در کشورش شرایط بسیار خوبی دارد و همین مسئله کار تیم ما را در این رقابت‌ها سخت کرده است.

وی ادامه داد: متاسفانه تیم ما سال گذشته در رقابتهای هندبال جام باشگاه‌های آسیا شرکت نکرد و در مجموع دو سالی است که از شرایط تیم‌های باشگاهی آسیا به خصوص لبنان اطلاع چندانی ندارد. با این حال امیدواریم بتوانیم با کسب دو پیروزی به دور دوم صعود کنیم.

سیزدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا از سوم مهرماه در لبنان برگزار می‌شود که تیم فولاد مبارکه سپاهان اصفهان دومین نماینده ایران در این مسابقات در گروه اول با تیم های السد لبنان، نفت عراق و مظهر عربستان هم گروه است. تیم ذوب آهن اصفهان دیگر نماینده ایران در این رقابت‌هاست.