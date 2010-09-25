سید مرتضی تربتیان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان این مطلب گفت: هندبالیست‌های ذوب آهن تمرینات خوبی را در دو ماه گذشته سپری کرده‌اند و در این چند هفته هم در دو بازی تدارکاتی برابر تیم ملی "ب" ایران به پیروزی رسیدند.

وی با ابراز رضایت از وضعیت بازیکنانش، افزود: ما فرصت کمی برای آماده‌سازی تیم در اختیار داشتیم و بعد از بازیهای تدارکاتی تنها در یک هفته برای برطرف کردن نقاط ضعف تیم خود زمان در اختیار داشتیم.

مربی تیم هندبال ذوب آهن اصفهان در مورد استفاده از بازیکن خارجی در ترکیب تیم خود، گفت: ما تنها یک بازیکن خارجی از صربستان را استخدام کردیم که وی نیز در بازیهای تدارکاتی مصدوم شد اما این روزها شرایط خوبی دارد و امیدواریم از بازی دوم به تیم ما بپیوندد.

وی در مورد گروه بندی مسابقات در دور مقدماتی هم گفت: گروه ما سخت است. نماینده لبنان غیر از استخدام دو بازیکن اروپایی برخی بازیکنان خارجی را به تبعه کشورش در آورده و از آنها در ترکیب تیمش استفاده می‌کند. در کنار آن ما با السد قطر قهرمان 5 دوره مسابقات جام باشگاه‌های آسیا هم گروه هستیم.

تربتیان با بیان اینکه تیم ما برای گرفتن نتیجه راهی لبنان می شود، ادامه داد: با روحیه‌ای که از بازیکنان در این چند مسابقه تدارکاتی دیده‌ام هندبالیست ها با کمترین توقع برای پوشیدن لباس تیم ذوب آهن اصفهان تعصب خاصی قائل هستند و همه هم قسم شده‌اند تا بتوانند مقامی بهتر از دوره قبل را بدست آوردند یا اینکه حداقل عنوان سوم را تکرار کنند.

سیزدهمین دوره مسابقات هندبال جام باشگاه‌های آسیا از سوم مهرماه به میزبانی بیروت لبنان برگزار می‌شود که تیم ذوب آهن اصفهان برای سومین بار راهی این مسابقات می‌شود. ذوب آهن که در دوره قبل عنوان سوم را ازآن خود کرده بود این بار در گروه دوم با تیم‌های الجزیره امارات، الجیش عراق، الصداقات لبنان و السد قطر هم گروه است. تیم فولاد مبارکه سپاهان دومین نماینده ایران در این رقابت‌هاست.