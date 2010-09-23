نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سنندج گشایش یافت

مدیر برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: نمایشگاه هفته دفاع مقدس استان کردستان در راستای گرامیداشت رشادت ها و دلیرمردی های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و با محوریت عملیات والفجر 10 و بازسازی این عملیات در سنندج دایر شده است.

اکبر حفیظی عنوان کرد: این نمایشگاه در 25 غرفه با محوریت بازسازی عملیات والفجر 10 و جانفشانی های رزمندگان کشور، برای عموم مردم و بازدید کنندگان به نمایش گذاشته شده است.

مدیر برگزاری نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان کردستان بیان داشت: این نمایشگاه به همت سپاه بیت المقدس کردستان طراحی و برگزار می شود و از همکاری سایر سازمان های دولتی و نیروهای مسلح حاضر در عملیات والفجر 10 از جمله لشگر 28 پیاده کردستان و سازمان جهاد کشاورزی استان نیز استفاده شده است.

حفیظی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه و با بهره گیری از شیوه های علمی و هنری تلاش شده است که تمامی جوانب عملیات والفجر 10 برای عموم مردم به نمایش گذاشته شود که برای راه اندازی نمایشگاه 15 هزار نفر ساعت کار مفید انجام شده و از نظرات هنرمندان استان نیز استفاده شده است.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های جنبی در نمایشگاه گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس در استان کردستان، افزود: علاوه بر برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و هنری، با حضور فرماندهان این عملیات و در مراسم های مختلف، گوشه هایی از رشادت های رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی بازگو می شود.

عملیات والفجر 10 در سال 1365 و در منطقه حلبچه عراق برگزار شد که در آن شکست سنگینی بر دشمن بعثی وارد آمد و بسیاری از نیروهای دشمن کشته و یا اسیر شدند.

نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان کردستان از 31 شهریور آغاز و تا ششم مهر ماه در محل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برپاست.