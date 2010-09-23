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۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۸

نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سنندج گشایش یافت

نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در سنندج گشایش یافت

سنندج - خبرگزاری مهر: نمایشگاه هفته گرامیداشت دفاع مقدس با محوریت عملیات والفجر 10 شامگاه چهارشنبه در سنندج گشایش یافت.

مدیر برگزاری نمایشگاه هفته دفاع مقدس استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: نمایشگاه هفته دفاع مقدس استان کردستان در راستای گرامیداشت رشادت ها و دلیرمردی های رزمندگان هشت سال دفاع مقدس و با محوریت عملیات والفجر 10 و بازسازی این عملیات در سنندج دایر شده است.

اکبر حفیظی عنوان کرد: این نمایشگاه در 25 غرفه با محوریت بازسازی عملیات والفجر 10 و جانفشانی های رزمندگان کشور، برای عموم مردم و بازدید کنندگان به نمایش گذاشته شده است.

مدیر برگزاری نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان کردستان بیان داشت: این نمایشگاه به همت سپاه بیت المقدس کردستان طراحی و برگزار می شود و از همکاری سایر سازمان های دولتی و نیروهای مسلح حاضر در عملیات والفجر 10 از جمله لشگر 28 پیاده کردستان و سازمان جهاد کشاورزی استان نیز استفاده شده است.

حفیظی خاطرنشان کرد: در این نمایشگاه و با بهره گیری از شیوه های علمی و هنری تلاش شده است که تمامی جوانب عملیات والفجر 10 برای عموم مردم به نمایش گذاشته شود که برای راه اندازی نمایشگاه 15 هزار نفر ساعت کار مفید انجام شده و از نظرات هنرمندان استان نیز استفاده شده است.

وی با اشاره به برگزاری برنامه های جنبی در نمایشگاه گرامیداشت ایام هفته دفاع مقدس در استان کردستان، افزود: علاوه بر برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی و هنری، با حضور فرماندهان این عملیات و در مراسم های مختلف، گوشه هایی از رشادت های رزمندگان در هشت سال جنگ تحمیلی بازگو می شود.

عملیات والفجر 10 در سال 1365 و در منطقه حلبچه عراق برگزار شد که در آن شکست سنگینی بر دشمن بعثی وارد آمد و بسیاری از نیروهای دشمن کشته و یا اسیر شدند.

نمایشگاه گرامیداشت هفته دفاع مقدس در استان کردستان از 31 شهریور آغاز و تا ششم مهر ماه در محل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس برپاست.

کد مطلب 1157008

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