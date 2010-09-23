حادثه تروریستی مهاباد همدلی در کشور را تحکیم می کند

اقبال محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: انجام حرکت های این چنین نه تنها باعث اختلاف در کشور نمی شود بلکه وحدت و همدلی را در بین اقشار مختلف مردم تحکیم خواهد کرد.

وی ضمن تسلیت این حادثه تروریستی به مردم شهر مهاباد و همچنین خانواده های شهدا، خاطرنشان کرد: شهادت مردم بی دفاع و زنان و کودکان توسط کروهک های تروریستی که با حمایت کشورهای غربی صورت می گیرد، باعث انزجار مردم کشور به ویژه مناطق کردنشین از گروهک های فریب خورده شده است.

نماینده مردم شهرستان های مریوان و سروآباد در مجلس، بیان داشت: امروز باید پرسید کجایند سازمان های مدافع حقوق بشر تا در مورد کشتار مردم بی دفاع شهر مهاباد اظهار نظر کنند و این جنایت های ضد بشری را محکوم کنند.

محمدی خواستار تلاش هر چه سریعتر نیروهای نظامی و امنیتی کشور برای برخورد با عوامل این حادثه تروریستی شد و گفت: نمایندگان مناطق کردنشین، با آغاز کار مجلس این موضوع را با حضور مسئولان کشوری به صورت جدی مورد بررسی قرار خواهد داد.

وی در پایان خواستار حضور همه جانبه مردم کشور به ویژه مناطق کردنشین کشور در تمامی صحنه ها برای محکومیت این جنایت شد و افزود: همه اقشار باید با هوشیاری و آگاهی تمام نسبت به محکومیت این جنایت اقدام کنند تا دسیسه های دشمنان فریب خورده انقلاب بار دیگر نقش برآب شود.

در جریان عملیات تروریستی که همزمان با آغاز برنامه های گرامیداشت هفته دفاع مقدس روز چهارشنبه در شهر مهاباد روی داد، 11 تن از هموطنانمان مظلومانه به شهادت رسیدند.