20 هزار مدرسه کشور به شبکه ملی اینترنت متصل شدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد بنائیان سفید شامگاه چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: مدارس ورزش در سال تحصیلی جدید در مراکز استان ها ایجاد شده است.

وی با اشاره به جذب 15 هزار معلم تربیت بدنی جدید در سال تحصیلی جاری برای مدارس کشور، گفت: با افزایش این معلمان جدید 27 هزار و 500 معلم تربیت بدنی و ورزش در مدارس کشور فعالیت می کنند.

وی از حذف مراکز پیش دانشگاهی خبر داد و گفت: با ادغام این مراکز با دبیرستان ها حلقه ارتباط بین محیط دانش و کار برای دانش آموزان فراهم می شود.

وی با بیان اینکه افزایش شمار معلمان ورزش و ایجاد مدارس ورزش نشان از توجه وزارت آموزش و پرورش به امر ورزش است، گفت: آموزش شنا برای دانش آموزان سال سوم ابتدایی اجباری شده است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با اشاره به کاهش ساعت کار مشاوران تحصیلی مدارس از 30 ساعت به 24 ساعت در هفته گفت: 10 هزار مشاور جدید نیز امسال در مدارس جذب به کار می شوند که با این افزایش شمار مشاوران فعال به 22 هزار نفر رسیده است.

بنائیان سفید ادامه داد: ایجاد دانشگاه فرهنگیان با هدف تربیت معلم و تامین نیروی انسانی مورد نیاز در برنامه های وزارت آموزش و پرورش است که با حمایت رئیس جمهوری ایجاد این دانشگاه پیگیری می شود.

وی ایجاد مدارس قرآنی، طرح همگام با قرآن در مقاطع راهنمایی، ساخت 40 هزار نمازخانه و 10 هزار سالن ورزشی در مدارس و ایجاد مدارس ورزش در مراکز استان ها و راه اندازی مجتمع های آموزشی در روستاها را از برنامه های تحول در وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد.