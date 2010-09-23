پایگاه اطلاعات کشاورزی در استان زنجان راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رضا نهاوندی پور، صبح پنج شنبه در جمع مدیران شهرستان ابهر با بیان اینکه تاکنون اطلاعات 80 کشاورز در این پایگاه ثبت شده است افزود: در این پایگاه اطلاعاتی، داده های همه کشاورزان به روزرسانی خواهد شد که قدم مهمی در بخش کشاورزی است.

وی در ادامه، با تبیین برنامه های تدوین شده پنج سال آینده در بخش کشاورزی گفت: هدف از تدوین این برنامه ها افزایش ارزش افزوده استان زنجان در بخش کشاورزی نسبت به ارزش افزوده در کل کشور است.

نهاوندی پور، رتبه ارزش افزوده استان را 19 اعلام کرد و افزود: هدف این است که به رتبه 15 کشور برسیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان از توسعه طرح آبیاری تحت فشار خبر داد و گفت: با توسعه این طرح در هزار هکتار از اراضی دیمی و آبی استان، پنج میلیون مترمکعب صرفه جویی در مصرف آب خواهیم داشت.

به گفته وی، پیش بینی می شود در سال 89 شش هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان تحت آبیاری تحت فشار قرار گیرد که 50 درصد هزینه این طرح توسط دولت به صورت بلاعوض و 50 درصد بقیه به صورت تسهیلات بانکی پرداخت خواهد شد.

وی از تقویت بخش خصوصی در حوزه کشاورزی خبر داد و گفت: تاکنون 63 شرکت از فارغ التحصیلان کشاورزی تشکیل شده که در این شرکتها 900 نفر کارشناس جذب شده است.

نهاوندی پور برنامه ریزی جهادکشاورزی را توسعه شرکتها تا 80 شرکت عنوان کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، تهیه نقشه اراضی کشاورزی را از دیگر برنامه های این سازمان اعلام کرد و گفت: در این طرح، با اداره ثبت اسناد هماهنگی شده تا برای اراضی کشاورزی سند شش دانگ صادر شود.

نهاوندی پور از خرید 43 دستگاه GPRS برای استان برای تهیه نقشه کشاورزی خبر داد و گفت: پیش بینی می شود طی یک سال آینده برای 80 هزار هکتار اراضی کشاورزی نقشه تهیه شود.