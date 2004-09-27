وزير امورخارجه فرانسه : خروج نيروهاي آمريكايي و ائتلاف از عراق ضرورت دارد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، " ميشل بارنيه " وزير امور خارجه فرانسه در گفتگو با يكي از شبكه هاي راديويي اين كشور اظهار داشت : مسئله خروج نيروهاي نظامي آمريكا و نيروهاي خارجي حاضر در عراق بايد همواره مورد توجه قرار داده شود .

وزير امورخارجه فرانسه در سخنان خود خاطر نشان ساخت : در شرايط كنوني كابوس عظيمي بر عراق سايه افكنده و دامنه نا امني نيز افزايش يافته است .

بارنيه همچنين تصريح كرد : براي پايان دادن به اوضاع حاكم در عراق مردم اين كشور بايد زمام قدرت را در دست گيرند و اين جز با خروج كامل نيروهاي حاضر در اين كشور ميسر نخواهد بود .

گفتني است " كالين پاول " وزير امورخارجه آمريكا نيز در سخنان هفته گذشته خود خاطر نشان ساخته بود كه واشنگتن در نظر دارد در ماه اكتبر كنفرانس بين المللي عراق را سازماندهي كرده و به اجرا در آورد .