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۶ مهر ۱۳۸۳، ۱۵:۰۲

با پيشنهاد طرح موضوع در كنفرانس بين المللي آينده ؛

وزير امورخارجه فرانسه : خروج نيروهاي آمريكايي و ائتلاف از عراق ضرورت دارد

خروج نيروهاي نظامي آمريكا و نيروهاي ائتلاف بايد در كنفرانس بين المللي عراق بعنوان محور اصلي مطرح شود .

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه ، " ميشل بارنيه " وزير امور خارجه فرانسه در گفتگو با يكي از شبكه هاي راديويي اين كشور اظهار داشت : مسئله خروج نيروهاي نظامي آمريكا و نيروهاي خارجي حاضر در عراق بايد همواره مورد توجه قرار داده شود .

وزير امورخارجه فرانسه در سخنان خود خاطر نشان ساخت : در شرايط كنوني كابوس عظيمي بر عراق سايه افكنده و دامنه نا امني نيز افزايش يافته است .

بارنيه همچنين تصريح كرد : براي پايان دادن به اوضاع حاكم در عراق مردم اين كشور بايد زمام قدرت را در دست گيرند و اين جز با خروج كامل نيروهاي حاضر در اين كشور ميسر نخواهد بود .

گفتني است " كالين پاول " وزير امورخارجه آمريكا نيز در سخنان هفته گذشته خود خاطر نشان ساخته بود كه واشنگتن در نظر دارد در ماه اكتبر كنفرانس بين المللي عراق را سازماندهي كرده و به اجرا در آورد .  

کد مطلب 115705

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