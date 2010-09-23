غربت تلخ دلاورمردان عاشق در سرزمین مجاهدتهای خاموش

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، پذیرش قطعنامه 598 زمینه پایان دفاع هشت ساله نیروهای اسلام از مرزهای اعتقادی و سرزمینی کشور بود، ولی متاسفانه با وجود تاکید همه مردم و مسئولان بر پایداری ارزش های انقلاب اسلامی و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت در بین جوانان این مرز و بوم، بر خلاف مناطق عملیاتی جنوب کشور، جبهه شمالغرب به عنوان خط مقدم تهاجم فرهنگی عصر حاضر همچنان مورد بی مهری مسئولان دستگاههای ذیربط قرار دارد.

جمع آوری و نشر ارزشهای دفاع مقدس، معرفی مناطق و احداث یادمانها، آشناسازی نسل جوان با آرمان ها و عقاید شهدا، ایجاد زیر ساختهای رفاهی و گردشگری و رسیدگی به وضعیت معیشتی و اجتماعی مردم در مناطقی همچون دارلک، آلواتان، سرو، حکی، دولتو، دوبره، بند،حاج عمران، کلاشینگ،آلان، بیتوش، زینو، ممی خلان، تنگه چومان، لولان و سیدکان به عنوان مناطق عملیاتی آذربایجان غربی که امروز جز مناطق محروم استان محسوب می شوند، نشان دهنده عدم توجه جدی و کافی به این بخش از تاریخ ماندگار دفاع مقدس است.

مناطق عملیاتی آذربایجان غربی آماده پذیرایی از زائران نیستند

غریب بودن و عدم توجه به جبهه های شمالغرب از آغاز اعزام کاروان های راهیان نور از تابستان امسال بعد از 22 سال از پایان جنگ به این مناطق مشهود است و به گفته استاندار آذربایجان غربی، متاسفانه امروز نیز در مناطق عملیاتی استان، امکانات و زیر ساختهای لازم برای معرفی نحوه عملیات و رشادت های رزمندگان اسلام وجود ندارد.

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی نیز کانون جنگ بودن جبهه های جنوب و انجام عملیات وسیع خارج از مرزهای شمالغرب از جمله دلایل عدم معرفی و مغفول ماندن مناطق عملیاتی و رشادت های دلاورمردان این مرز و بوم دانست ولی این اظهار نظرها صحه ای برای کم کاری و از بین رفتن یادگاری های هشت سال دفاع مقدس استان نمی تواند باشد.

ساماندهی مناطق عملیاتی آذربایجان غربی ضروری است

استاندار آذربایجان غربی در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه، در پاسخ به عدم کم توجهی به مناطق عملیاتی هشت دفاع مقدس استان، ضمن تائید غریب ماندن جبهه های شمالغرب کشور در مقایسه به جبهه های جنوب، گفت: در این راستا ساماندهی این مناطق و توجه ویژه مسئولان کشوری و استانی جهت تخصیص اعتبارات لازم و حمایت از طرحها ضروری است.

وحید جلال زاده، اغلب نیروهای کارآمد و فرماندهان عملیات های غرور آفرین این دوران، دلاورمردانی از خطه آذربایجان عنوان کرد و افزود: تمامی دستگاه های اجرایی موظف به همکاری و مشارکت جدی در اجرای طرحهای دفاع مقدس شده اند.

وی با اشاره به آغاز سفر کاروان های راهیان نور از تابستان امسال به مناطق عملیاتی آذربایجان غربی، بیان داشت: زیر ساخت های لازم برای اسکان راهیان نور در استان فراهم است، ولی متاسفانه حدود مناطق عملیاتی به صورت دقیق مشخص نبوده و آماده پذیرایی از زائران نیستند.

این مقام مسئول با اشاره به تصویب اعتباری ویژه در کارگروه فرهنگ و هنر آذربایجان غربی برای ایجاد زیر ساخت ها و یادمان ها در مناطق عملیاتی استان، اظهار داشت: در این راستا امیدواریم با تخصیص به موقع اعتبارت بخشی از عقب ماندگی های تاریخی این مناطق را جبران کنیم.

یادگارهای دفاع مقدس در آذربایجان غربی مغفول مانده است

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان غربی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه متاسفانه تاکنون اقدامات انجام شده در حوزه دفاع مقدس در شمالغرب، بصورت مشتی از خروار و جزئی از کل است، گفت: باید تلاش های زیادی در این حوزه انجام شود.

سردارمهدی معینی با اشاره به اینکه دولت باید توجه ویژه به تخصیص اعتبارات درحوزه اشاعه ارزشهای دفاع مقدس ویادگار های باقی مانده از آن دوران کند، بیان داشت: امیدواریم کمبودها و نیازها به صورت تدریجی رفع شود.

وی با بیان اینکه آذربایجان غربی یکی از استانهای درگیر در دوران دفاع مقدس بود که هم مورد هجوم حزب بعث و هم ضد انقلاب قرار گرفت، بیان داشت: امروز عملیات های آن دوران سندهای افتخار استان است.

این مقام مسئول، هفته دفاع مقدس را بزرگداشت حماسه ای بی نظیر در تاریخ ایران عنوان کرد و اظهار داشت: ایران اسلامی هم اکنون به برکت سرمایه عظیم حاصل از هشت سال پایداری در مقابل کفر، عزتمند ترین روزهای خود را سپری می کند.

دستگاهها در حوزه تبیین یادگارهای دفاع مقدس همکاری کنند

مدیر کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس آذربایجان غربی با اشاره به اینکه جهت تدوین دائرة المعارف دفاع مقدس در آذربایجان غربی، تاکنون دو بار به سازمان ها و نهادهای اجرایی استان دستورالعمل ابلاغ شده، افزود: متاسفانه عدم اهتمام جدی مسئولان این مراکز، بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان را با مشکل روبرو کرده است.

میرقاسم سید تاجی، با بیان اینکه همچنین امحاء و عدم امکان دسترسی به سوابق دفاع مقدس نهادها یکی دیگر از مشکلات این نهاد در جمع آوری و حفظ آثار است، بیان داشت: تدوین و تنظیم کارنامه دفاع مقدس سازمانها و نقش اقشار مختلف مردم در آن دوران جز اولویت های اصلی این بنیاد است.

وی در ادامه با تاکید برپیگیری مشکلات و مسائل مردم به عنوان یکی از بهترین ارزشهای دفاع مقدس، اظهار داشت: سازمانها می توانند با امضای تفاهم نامه ازطریق بند م ماده دو قانون بودجه 89 نسبت به دریافت اعتبار نشر وحفظ ارزشهای دفاع مقدس اقدام کنند.

تمام خاک آذربایجان غربی صحنه جنگ بود

مدیر کل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس آذربایجان غربی در ادامه با اشاره به اینکه این استان طی دوران هشت سال دفاع مقدس صحنه تجاوزات رژیم بعث و فعالیت های ضد انقلاب بود، بیان داشت: تمامی خاک آذربایجان غربی به نوعی شاهد درگیری ها و تجاوزات اجانب بوده، این در حالی است که اکثر عملیات دفاع و مبارزه توسط نیروهای این منطقه در خاک کشور عراق انجام شد.

وی از تدوین دائرة المعارف دفاع مقدس استان خبر داد و اظهار امیدواری کرد، بتوان حداقل گوشه ای ناچیز از رشادت های آن دوران تبیین و به مردم بویژه نسل جوان عرضه شود.

آذربایجان غربی کانون دوم جنگ و سرزمین مجاهدت های خاموش

پایان بخشیدن به حوادث ‌نقده و سرکوبی ضدانقلاب، پاکسازی منطقه ‌دارلک حوالی جاده مهاباد - ارومیه، پاکسازی جاده ارومیه - مهاباد و شهادت شهید محمد بروجردی، پاکسازی منطقه ترگور ارومیه، پاکسازی جاده سلماس - سرو و پاکسازی مجدد جاده مهاباد - بوکان از حضور اجانب و اجرای عملیات های کربلای دو و هفت درمنطقه عمومی حاج عمران، نصر پنج و هفت در منطقه قلعه ‌دیزه سردشت و ارتفاعات مرزی بلفت و دوپازا، نصر هشت در منطقه ماووت عراق - ارتفاع گرده رش، نصر 9 در حاج عمران و سه ‌کانیا در غرب پیرانشهر، بخش کوچکی از اتفاقات مهم و سرنوشت ساز طی جنگ تحمیلی در آذربایجان غربی است که به جرات می توان ادعا کرد اغلب مردم از آنها اطلاعی ندارند.

رشادت ها و دلاورمردی های سردارانی چون محمد بروجردی، مهدی زین‌الدین، ناصر کاظمی، علی قمی، حسن آبشناسان، احمد کاظمی، سعید قهاری، مهدی امینی، شهید طیاره، صیاد شیرازی، شهید علمی نیک، مهدی باکری، نورعلی شوشتری و شهید نسرین پور در آذربایجان غربی هم در ظاهر نتوانسته است مشهدالشهداء را در کانون توجه مسئولان قرار دهد.

توجه به اطلاع رسانی، ایجاد زیر ساختهای رفاهی، احداث یادمان های فاخر هنری و راه اندازی تورهای گردشگری دفاع مقدس در استان کمترین اقدامی بود که مسئولان باید به آن توجه ویژه ای می کردند، امری که هم اکنون بعد از گذشت 22 سال مورد توجه مسئولان استانی قرار گرفته و مقرر شده از محل اعتبارات فرهنگی دور سوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی اعتبار احداث یادمان ها و امکانات رفاهی گردشگری برای پذیرش کاروانهای راهیان نور اختصاص یابد.

12 هزار شهید، 13 هزار و 333 جانباز و دو هزار و 71 آزاده، آذربایجان غربی را مهد عاشقان مکتب حسینی کرده، میعادگاهی که هنوز مردم آذربایجان غربی در جهت حفظ امنیت و استقلال کشور، همه روزه شاهد از دست رفتن جوانان غیرتمند و پرشور توسط ضد انقلاب و کروهک های تروریستی هستند.

امروز 22 سال از پایان جنگ تحمیلی و هشت سال دفاع مقدس می گذرد و جبهه های شمالغرب همچنان در انتظار ایجاد زیر ساختهای لازم و معرفی به نسل جوان است تا کمی از بار سنگین غربت تلخشان کم شده و شعار لزوم توجه و اشاعه فرهنگ ایثار و شهادت مسئولان تحقق یابد.