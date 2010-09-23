به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد در پنجمین روز از حضور خود در نیویورک با وزیر امور خارجه برزیل در مقر سازمال ملل متحد دیدار و گفتگو کرد.



وی در این دیدار ایران و برزیل را دوکشور صلح طلب و عدالتخواه خواند و گفت: تهران و برزیلیا با درک مشترک ازشرایط جهان در حال گسترش همکارهای منطقه ای وبین المللی هستند.

رئیس جمهور با قدردانی از نقش برزیل در انتشار بیانیه تهران گفت: بیانیه تهران چارچوب جامع، روشن و منطقی برای همکاری داشت که متأسفانه با بداخلاقی و پاسخ زشت قدرت‌های زیاده‌ خواه مواجه شد اما بدون تردید همچنان نقش خود را در مناسبات ایفا می‌کند.

دکتر احمدی نژاد افزود: بیانیه تهران فرصتی برای گروه 1+5 است تا در چارچوب آن مذاکرات به نتیجه برسد.

وزیر خارجه برزیل نیز در این دیدار با اشاره به اینکه برزیل اهمیت ویژه‌ای به توسعه روابط با ایران قائل است، گفت: دو کشور با کمک یکدیگر می‌توانند به نفع منافع دو ملت و برقراری صلح جهانی حرکت کنند.

سلسو آموریم با تأکید بر حمایت برزیل از مواضع ایران در مجامع بین‌المللی به ویژه درباره فعالیت‌های هسته‌ای اظهار داشت: رأی منفی به قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت علیه ملت اولین رأی منفی برزیل در این سازمان بود. برزیل این رای را اقدامی درست و بر پایه موازین انسانی و عادلانه می‌داند.