حماسه دفاع مقدس موجب حیرت جهانیان شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح پنجشنبه در جمع فرماندهان دفاع مقدس در گرگان افزود: دفاع مقدس هشت سال نعمت بود، به خاطر این که رزمندگان اسلام نگذاشتند دشمن یک وجب از خاک میهن عزیرمان را بگیرد.

وی اظهار داشت : دشمن در این دوران با تمام امکانات و تجهیزات و با حمایت بسیاری از ابرقدرت ها وارد جنگ با ایران شد ولی خود گرفتار این جنگ نابرابر شد.

وی گفت: کلیه دستگاههای فرهنگی باید در زمینه زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تلاش کنند و ارزش های دوران دفاع مقدس باید حفظ و برای نسل امروز بیان شود.

قناعت با بیان اینکه در زمان جنگ، رزمندگان با دست خالی در برابر دشمن تا دندان مسلح می جنگیدند، گفت : امروز به برکت رشادت رزمندگان و پیشرفت های کشور، ایران اسلامی قادر به ساخت تجهیزات نظامی بسیار پیشرفته است.

وی ادامه داد: هم اکنون کشور در مسائل نظامی به خودکفایی رسیده است و افکار عمومی علیه نظام سلطه بوده و به نفع جمهوری اسلامی است و این موفقیت ها همه از برکات دفاع مقدس است.