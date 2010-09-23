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۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۲۶

حماسه دفاع مقدس موجب حیرت جهانیان شد

حماسه دفاع مقدس موجب حیرت جهانیان شد

گرگان - خبرگزاری مهر: استاندار گلستان تأکید کرد: رشادت و سلحشوری رزمندگان سرافراز میهن اسلامی در دوران دفاع مقدس حماسه ای را به وجود آورد که موجب حیرت تمامی جهانیان شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جواد قناعت صبح پنجشنبه در جمع فرماندهان دفاع مقدس در گرگان افزود: دفاع مقدس هشت سال نعمت بود، به خاطر این که رزمندگان اسلام نگذاشتند دشمن یک وجب از خاک میهن عزیرمان را بگیرد.

وی اظهار داشت : دشمن در این دوران با تمام امکانات و تجهیزات و با حمایت بسیاری از ابرقدرت ها وارد جنگ با ایران شد ولی خود گرفتار این جنگ نابرابر شد.

وی گفت: کلیه دستگاههای فرهنگی باید در زمینه زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و شهادت تلاش کنند و ارزش های دوران دفاع مقدس باید حفظ و برای نسل امروز بیان شود.

قناعت با بیان اینکه در زمان جنگ، رزمندگان با دست خالی در برابر دشمن تا دندان مسلح می جنگیدند، گفت : امروز به برکت رشادت رزمندگان و پیشرفت های کشور، ایران اسلامی قادر به ساخت تجهیزات نظامی بسیار پیشرفته است.

وی ادامه داد: هم اکنون کشور در مسائل نظامی به خودکفایی رسیده است و افکار عمومی علیه نظام سلطه بوده و به نفع جمهوری اسلامی است و این موفقیت ها همه از برکات دفاع مقدس است. 

کد مطلب 1157093

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