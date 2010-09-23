حادثه مهاباد اقوام کرد را در حمایت از انقلاب مصمم تر کرد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خضر کاک درویشی، صبح پنجشنبه در جمع مردم مهاباد و سران طوایف و عشایر کرد استان ضمن ابراز همدردی با بازماندگان شهدا و آسیب دیدگاه این حادثه اظهارداشت: هدف اصلی ضد انقلاب از این حادثه جانسوز، دلسرد کردن مردم منطقه به نظام و انتقام گیری از مردم همیشه در صحنه مهاباد بود.

وی خاطرنشان کرد: مورد هدف قرار دادن یک عده زن و کودک بی گناه، نشانه عجز و ناتوانی گروهک های ضد انقلاب و استکبار از موفقیت های روزافزون ملت ایران و اتحاد مردم است.

خضر کاک درویشی ادامه داد: دشمن به این یقین رسیده که مردم از آرمان‌های انقلاب و نظام دست برنمی‌دارند و به همین خاطر قصد دارد با چنین اعمال وحشیانه ‌ای از مردم انتقام بگیرد.

فرماندار مهاباد با تاکید بر اینکه این عملیات تروریستی تنها سبب تقویت و تحکیم وحدت بیش از گذشته همه اقوام شیعه و سنی خواهد شد بیان داشت: انجام این اقدام تروریستی به نمایش گذاشتن خشم دشمنان استکباری از حضور مردم فهیم و فرهیخته مهاباد در همه صحنه‌های انقلاب اسلامی است.

در انفجار تروریستی روز چهارشنبه که در آیین رژه نیروهای مسلح به وقوع پیوست، تاکنون 12 نفر شهید و بیش از 80 نفر زخمی شده‌اند که بیشتر آنان زنان و کودکان هستند.