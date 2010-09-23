دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرشاد خوشنویسان صبح پنجشنبه در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این دوره آموزشی 30 نفر از مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی که صلاحیت آنها به تازگی از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم تائید شده است شرکت کردند.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم ادامه داد: دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی برای نخستین بار در کشور از روز چهارشنبه 31 اردیبهشت ماه آغاز شده و کلاسهای آن امروز نیز ادامه دارد.
خوشنویسان مباحث مربوط به استاندارد، کیفیت، چارت سازمانی و تشریح اصول کارگروهی و استرسهای شغلی را از جمله موضوعات این دوره آموزشی ذکر کرد و افزود: در این دوره آموزشی همچنین موضوعاتی از قبیل چگونگی تهیه گزارشهای کیفیت، نمونه برداری و اهمیت آن، معرفی روشهای آماری جهت سنجش، کنترل وضعیت کیفیت و... ارائه شده است.
وی پخش دو فیلم آموزش کارگروهی و نحوه کنترل کیفیت را از دیگر برنامههای دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی عنوان کرد.
مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم تعداد مسئولان کنترل کیفیت این استان را حدود 250 نفر اعلام کرد و ابراز امیدواری نمود که برگزاری دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی در این استان تداوم داشته باشد.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم از برگزاری نخستین دوره آموزشی کنترل کیفیت عمومی در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، فرشاد خوشنویسان صبح پنجشنبه در حاشیه برگزاری این دوره آموزشی در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در این دوره آموزشی 30 نفر از مسئولان کنترل کیفیت واحدهای تولیدی که صلاحیت آنها به تازگی از سوی اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان قم تائید شده است شرکت کردند.
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