185 مجتمع آموزشی روستایی در اردبیل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ژیلا فیروزی، صبح پنج شنبه در مراسم زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در اردبیل اظهار داشت: 47 مورد از این مجتمعهای آموزشی روستایی امسال احداث و تجهیز و راه اندازی شده اند.
وی ایجاد عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی را از مهمترین اهداف راهاندازی این مجتمع ها برشمرد و متذکر شد: پنج هزار و 553 دانش آموز روستایی در این تعداد مجتمع آموزشی، امروز سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اضافه کرد: سه هزار و 782 کلاس درسی، 83 مدرسه قرآنی، 22 کانون تربیتی، هزار و 400 معلم پژوهشگر، سه هزار و 962 دانش آموز پژوهشی و... نیز برای سال تحصیلی 89 - 90 در این استان مهیا شده است.
وی با بیان اینکه امسال 94 هزار و 300 دانش آموز در مقطع تحصیلی ابتدایی در استان ثبت نام کرده اند، افزود: از این تعداد 67 درصد معادل 49 هزار و 720 نفر در مدارس شهری و 33 درصد معادل 44 هزار نفر در مدارس روستایی ثبت نام کرده اند.
فیروزی تراکم دانش آموزان ابتدایی نسبت به معلم را در مدارس و کلاسهای درسی در مجموع 20.4 نفر عنوان کرد و متذکر شد: 63 هزار دانش آموز در مقطع تحصیلی راهنمایی و با تراکم 22 درصد نسبت به معلم نیز امسال در مدارس استان اردبیل حاضر خواهند شد.
وی با با اشاره به ورود 86 درصد نوآموزان استان به مدارس در سال تحصیلی جدید تصریح کرد: این تعداد از مجموع 14 هزار نوآموز استان برای ورود به مدارس آماده شده اند که نسبت به سال گذشته رشد 4.65 درصدی را نشان می دهد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین به ورود 18 هزار کلاس اولی در استان اردبیل به مدارس اشاره کرد و ابراز داشت: این تعداد دانش آموز در بیش از هزار و 376 آموزشگاه ابتدایی تحت پوشش طرح ارزشیابی کیفی و توصیفی استان سال جدید آموزشی را آغاز خواهند کرد.
وی از اجرای طرح مدارس قرآنی در استان اردبیل خبر داد و خاطر نشان کرد: مدارس قرآنی با محوریت و مشارکت هیئت امنا مساجد به عنوان شیفت دوم در مدارس، از 15 مهرماه فعالیت خود را خواهند کرد.
مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل در پایان با اشاره به استخدام 950 معلم حق التدریس در آموزش و پرورش استان برای سال تحصیلی جدید، ابراز داشت: تحقق این مهم اقدام بی نظیر و بی سابقه ای بوده و بی شک ثمرات این تحولات بزرگ در سال های آینده بیش از پیش نمایان و آشکار خواهد شد.
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