185 مجتمع آموزشی روستایی در اردبیل راه اندازی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، ژیلا فیروزی، صبح پنج شنبه در مراسم زنگ آغاز سال تحصیلی جدید در اردبیل اظهار داشت: 47 مورد از این مجتمعهای آموزشی روستایی امسال احداث و تجهیز و راه اندازی شده اند.



وی ایجاد عدالت آموزشی و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی را از مهمترین اهداف راه‌اندازی این مجتمع ها برشمرد و متذکر شد: پنج هزار و 553 دانش آموز روستایی در این تعداد مجتمع آموزشی، امروز سال تحصیلی جدید را آغاز می کنند.



مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل اضافه کرد: سه هزار و 782 کلاس درسی، 83 مدرسه قرآنی، 22 کانون تربیتی، هزار و 400 معلم پژوهشگر، سه هزار و 962 دانش آموز پژوهشی و... نیز برای سال تحصیلی 89 - 90 در این استان مهیا شده است.

وی با بیان اینکه امسال 94 هزار و 300 دانش آموز در مقطع تحصیلی ابتدایی در استان ثبت نام کرده اند، افزود: از این تعداد 67 درصد معادل 49 هزار و 720 نفر در مدارس شهری و 33 درصد معادل 44 هزار نفر در مدارس روستایی ثبت نام کرده اند.

فیروزی تراکم دانش آموزان ابتدایی نسبت به معلم را در مدارس و کلاسهای درسی در مجموع 20.4 نفر عنوان کرد و متذکر شد: 63 هزار دانش آموز در مقطع تحصیلی راهنمایی و با تراکم 22 درصد نسبت به معلم نیز امسال در مدارس استان اردبیل حاضر خواهند شد.