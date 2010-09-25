سقف زمانی انتقال 40 درصد کارمندان تهرانی پایان سال تعیین شد

لطف الله فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر درباره امتیازات اعطایی به کارکنان تهرانی منتقل شده به شهرستان ها و ایجاد نوعی تبعیض میان این کارکنان و کارمندان شهرستانی گفت: بالاخره کسی که ازتهران می‌رود یک مزیتی را از دست می‌دهد و یکسری از چالش‌ها و مشکلات برایش به وجود می‌آید که برای ایجاد این انگیزه باید امتیاز قائل شد.

وی افزود: کارمندی که سالیان متمادی در تهران زندگی کرده و حال می‌خواهد به شهرستان برود با این شرایط حتماً وضعیت این فرد با یک کارمند شهرستانی فرق می‌کند که مستقر شده و از امکانات باثبات بودن بهره مند است.

معاون رئیس جمهور گفت: کاری که ما برای کارمندان منتقل شده به شهرستان ها می‌کنیم این است که مسکن مهر در اختیارشان می گذاریم به علاوه یک تغییر حقوق اندک در دریافتی آنها ایجاد می کنیم که انگیزه لازم را در شخص به وجود آورد البته اغلب کارمندان شهرستانی قبلاً از این امکانات بهره مند شدند.

وی درباره مشکلات بوجود آمده در شهرستانها به دلیل افزایش حقوق کارمندان منتقل شده نسبت به کارمندان شهرستانی نیز تاکید کرد: نظام حقوقی ما به شکلی است که حدود 50 درصد از دریافتی ثابت است و 50 درصد مربوط به عملکرد است که در عملکرد تفاوت چندانی میان تهرانی و غیرتهرانی وجود ندارد.

فروزنده درپاسخ به این سئوال که بر اساس مصوبه هیئت دولت مقرر بود 40 درصد ازکارکنان تهرانی به شهرستان ها منتقل شوند در این زمینه چه اقداماتی انجام شده و سقف زمانی اجرای آن کی است، گفت: درباره سقف زمانی انتقال 40 درصد تهرانی امیدواریم که تا پایان سال 89 به طور کامل اجرا شود و تک تک وزیران را نیز در این باره مسئول کرده‌ایم.

معاون رئیس جمهور درباره وزارت خانه های فعال در این موضوع گفت: وزارتخانه‌های راه، صنایع، رفاه، ارشاد در این زمینه فعال بودند و تقریباً اکثر وزیران در کارگروه انتقال کارکنان برنامه خود را ارایه کرده‌اند.

وی در عین حال تاکید کرد:در یک برنامه تلویزیونی تکالیف را در این باره خواهم گفت.

به گزارش مهر، سوم مرداد ماه امسال با مصوبه هیئت دولت دستگاههای اجرایی موظف شدند حداکثر تا پایان مرداد ماه سال 1389 تا 40 درصد پست‌ها و کارکنان خود را به خارج از تهران منتقل کنند .

فروزنده هفته گذشته از انتقال 8 هزار و 100 نفر از کارکنان تهرانی به شهرستان‌های دیگر خبر داده بود.

تهران 500 هزار نفر کارمند را در خود جای داده است که طبق برنامه دولت 200 هزار نفر از آنها باید از تهران خارج شوند.