آغاز مرحله نیمه نهایی از 13 مهرماه / ذوب آهن در دیدار رفت میزبان است

به گزارش خبرنگار مهر، دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان آسیا از 5 اکتبر 2010 (13 مهر 1389) طبق برنامه زیر آغاز می شود:

دور رفت مرحله نیمه نهایی

سه شنبه - 13/7/89

* الشباب عربستان - سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی، ساعت 20:30، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

چهارشنبه - 14/7/89

* ذوب آهن ایران - الهلال عربستان، ساعت 17:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

دور برگشت مرحله نیمه نهایی

سه شنبه - 27/7/89

* سئونگنام ایلهواچونما کره جنوبی - الشباب عربستان، ساعت 14، ورزشگاه سئونگنام

چهارشنبه - 28/7/89

* الهلال عربستان - ذوب آهن ایران، ساعت 20:30، ورزشگاه ملک فهد شهر ریاض

پایگاه خبری فوتبال آسیا در پایان مرحله نیمه نهایی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا در گزارشی آورده است: قدرت کره‌ای‌ها که با چهار تیم به مرحله یک‌چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیا صعود کرده بودند به حضور مقتدر عربستانی‌ها در نیمه نهایی ختم شد. چهارشنبه شب الهلال و الشباب صعود به نیمه نهایی لیگ قهرمانان را قطعی کردند تا فوتبال عربستان شانس فینال عربستانی را داشته باشد.

در ادامه گزارش سایت فوتبال آسیا به حذف تیم پوهانگ استیلرز کره جنوبی توسط ذوب آهن اشاره و خاطر نشان شده است: سئونگنام ایلهواچونما تنها تیمی از کره جنوبی شد که به جمع چهار تیم آخر لیگ قهرمانان آسیا رسید. از بین کره‌ای‌ها، پوهانگ استیلرز کره جنوبی توسط ذوب آهن ایران حذف شد و جئونبوک موتورز قهرمان سال 2006 آسیا در بازی برگشت و با وجود پیروزی یک برصفر برابر الشباب عربستان در مجموع با نتیجه 2 بریک شکست خورد و از دور مسابقات کنار رفت.

این گزارش همین در برگیرنده نتایج دیگر دیدارهای مرحله یک چهارم نهایی لیگ قهرمانان آسیاست که در آن آمده است: سئونگنام ایلهواچونما که در بازی برگشت با دو گل برابر سوون سامسونگ بازنده بود به لطف برد 4 بریک در بازی رفت توانست پرچم کره را در نیمه نهایی بالا نگاه دارد.

پیروزی الهلال عربستان برابر الغرافه قطر دیگر موردی است که در این گزارش بدان اشاره و خاطر نشان شده است: الهلال که کارش بدلیل برد 3 برصفر در بازی رفت مقابل الغرافه قطر آسان به نظر می آمد در برگشت به دردسر افتاد و با گل‌های وقت تلف شده با نتیجه 4 بر2 بازنده شد تا به لطف گل زده بیشتر از خطر حذف فرار کند و به نیمه نهایی برسد. الهلال قهرمان سال‌های 1991 و1999 آسیا حالا برای تکرار موفقیت‌های خود باید روز 14 مهراز فولادشهر اصفهان عبور کند و ذوب آهن را از پیش رو بردارد. الشباب هم در بازی رفت مرحله نیمه نهایی روز 13 مهر میزبان سئونگنام ایلهوا است.

باشگاه های غرب آسیا پس از قهرمانی الاتحاد عربستان در سال 2005 تاکنون به مقام اول لیگ قهرمانان آسیا نرسیده‌اند. جئونبوک موتورز کره جنوبی، اوراوا ردز ژاپن، گامبا اوزاکا ژاپن و پوهانگ استیلرز کره جنوبی از آن سال تا به حال جام را در شرق آسیا نگاه داشته‌اند.