امروز در آذربایجان غربی عزای عمومی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، حجت الاسلام والمسلمین غلامرضا حسنی و وحید جلال زاده در پیام خود اقدام کور تروریستی عناصر ضد انقلاب و عمال استکبار جهانی در شهرستان مهاباد را محکوم و مردم را به هوشیاری در برابر توطئه های دشمن دعوت کرده اند.

امام جمعه ارومیه و استاندار آذربایجان غربی همچنین در این پیام مشترک شهادت 12 نفر از زنان و کودکان بی دفاع مهابادی را به خانواده ها و بازمادگان شهدا تسلیت گفته اند.

در شهرستان مهاباد هم روز پنجشنبه تعطیل عمومی و به مدت سه روز در سطح این شهرستان در جنوب استان آذربایجان غربی عزای عمومی اعلام شده است.

روز چهارشنبه بر اثر وقوع یک انفجار تروریستی در بین مردمی که در شهرستان مهاباد مشغول تشویق نیروهای مسلح شرکت کننده در مراسم رژه بزرگداشت هفته دفاع مقدس بودند ، 12 زن و کودک شهید و گروهی نیز زخمی شدند.