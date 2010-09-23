خلق فرصتهای جدید اشتغال در کرمان ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، سید جواد منصوری شب چهارشنبه در نخستین گردهمایی کاریابی های غیر دولتی استان کرمان، با اشاره به اینکه مراکز کاریابی غیر دولتی باید به بازوی پر توان اجرایی وزارت کار تبدیل شوند، گفت: در این راستا نیازمند انسجام و برنامه ریزی دقیق هستیم.

وی با اشاره به وضعیت اشتغال در کرمان گفت: همه مدیران باید توان خود را برای کاهش نرخ بیکاری در کرمان به کار گیرند و در این میان خلق فرصتهای جدید اشتغال کار گشا است.

منصوری گفت: مهمترین هدف تشکیل کاریابیها ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه اشتغال، راهنمایی و آموزش نیروی انسانی جویای کار و همچنین جستجو و کنکاش برای خلق فرصتهای جدید اشتغال است.

این مسئول با اشاره به نقش این مراکز در افزایش زمینه اشتغال خواستار خلق زمینه های جدید کار در جامعه شد.

وی ادامه داد: اداره کار نیز در راستای تقویت جایگاه این مراکز همکاری خواهد کرد.

مدیرکل کار و امور اجتماعی کرمان گفت: مراکز کاریابی نیز باید مطابق قانون فعالیت کنند و در غیر این صورت با استناد به قانون، از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد .

وی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها اظهار داشت: مردم باید در زمان اجرای این طرح همچون گذشته با روشن بینی دولت را یاری کنند.

