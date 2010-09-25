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۳ مهر ۱۳۸۹، ۱۲:۵۵

میرتاج‌الدینی در گفتگو با مهر:

رسانه‌ها اختلاف دولت و مجلس را بزرگنمایی می‌کنند

رسانه‌ها اختلاف دولت و مجلس را بزرگنمایی می‌کنند

معاون پارلمانی رئیس جمهور معتقد است که زمینه وحدت میان دولت و مجلس بیش از اختلاف است ولی رسانه ها به موارد اختلافی دامن می زنند.

محمد رضا میر تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عمیق شدن برخی موارد اختلافی میان مجلس و دولت گفت: ما معتقدیم که  زمینه‌های وحدت و همکاری فراوانی داریم و دامن زدن به اختلافات را بیشتر در رسانه‌ها می‌بینیم.

وی افزود: مجلس و دولت دو مجموعه اصلی کشور هستند که در عرصه‌ قانون‌گذاری و اجرا فعال بوده و  در موضوعات مختلف هر کدام مباحث کارشناسی خود را دارند، لذا اختلاف نظر در مورد یک امر میان این دو قوه کاملاً طبیعی است.

معاون رئیس جمهور گفت: دولت در مقام اجرا دستش در کار است و درگیری مسایل مجلس هم در حوزه بررسی، نظارت و قانون‌گذاری است و طبیعی است که نگاه‌های متفاوتی در این دو حوزه وجود داشته باشد، ولی اگر این دو رویکرد با نگاه به حل مشکلات وارد کاری شود و دیدگاه‌های مختلف در کنار هم قرار بگیرند ، مکمل یکدیگر بوده و از تضارب آرا با یکدیگر راهکار کاملتر بدست می آید.

وی در عین حال تصریح کرد: البته این رویکرد را هم در دولت و هم در مجلس می‌بینم و برخلاف آنچه که در بیرون برخی رسانه‌ها غیر از این را می خواهند و نشان می‌دهند وجود دارد.

میر تاج الدینی افزود: نشانه آن هم این است که در هر نشستی میان مجلس و دولت موضوعی چالشی مطرح می‌شود خروجی آن تفاهم است.

وی درباره اینکه چرا به یک باره برخی اختلافات بزرگ می‌شود، گفت: چون رسانه‌ها آن را بزرگ می‌کنند.

معاون رئیس جمهور اضافه کرد: به طور مثال یک مقام نیم ساعت سخن می گوید و مطالب گوناگونی را طرح می‌کند و در یک نقطه سخن کوتاهی را طرح و یا انتقادی را بیان می‌کند رسانه‌ها این نیم ساعت صحبت را کنار گذاشته و آن تکه سخن را صورت درشت و تیتر منتشر کرده و البته همین هم اثر خود را می‌گذارد.

کد مطلب 1157120

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