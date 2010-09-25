محمد رضا میر تاج الدینی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره عمیق شدن برخی موارد اختلافی میان مجلس و دولت گفت: ما معتقدیم که زمینههای وحدت و همکاری فراوانی داریم و دامن زدن به اختلافات را بیشتر در رسانهها میبینیم.
وی افزود: مجلس و دولت دو مجموعه اصلی کشور هستند که در عرصه قانونگذاری و اجرا فعال بوده و در موضوعات مختلف هر کدام مباحث کارشناسی خود را دارند، لذا اختلاف نظر در مورد یک امر میان این دو قوه کاملاً طبیعی است.
معاون رئیس جمهور گفت: دولت در مقام اجرا دستش در کار است و درگیری مسایل مجلس هم در حوزه بررسی، نظارت و قانونگذاری است و طبیعی است که نگاههای متفاوتی در این دو حوزه وجود داشته باشد، ولی اگر این دو رویکرد با نگاه به حل مشکلات وارد کاری شود و دیدگاههای مختلف در کنار هم قرار بگیرند ، مکمل یکدیگر بوده و از تضارب آرا با یکدیگر راهکار کاملتر بدست می آید.
وی در عین حال تصریح کرد: البته این رویکرد را هم در دولت و هم در مجلس میبینم و برخلاف آنچه که در بیرون برخی رسانهها غیر از این را می خواهند و نشان میدهند وجود دارد.
میر تاج الدینی افزود: نشانه آن هم این است که در هر نشستی میان مجلس و دولت موضوعی چالشی مطرح میشود خروجی آن تفاهم است.
وی درباره اینکه چرا به یک باره برخی اختلافات بزرگ میشود، گفت: چون رسانهها آن را بزرگ میکنند.
معاون رئیس جمهور اضافه کرد: به طور مثال یک مقام نیم ساعت سخن می گوید و مطالب گوناگونی را طرح میکند و در یک نقطه سخن کوتاهی را طرح و یا انتقادی را بیان میکند رسانهها این نیم ساعت صحبت را کنار گذاشته و آن تکه سخن را صورت درشت و تیتر منتشر کرده و البته همین هم اثر خود را میگذارد.
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