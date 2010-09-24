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۲ مهر ۱۳۸۹، ۹:۴۶

همایش روز جهانی فلسفه- 53/

کوهن: گفتگوی فلسفی در حوزه "عمل" به گفتگو در عرصه "نظر" می‌انجامد

کوهن: گفتگوی فلسفی در حوزه "عمل" به گفتگو در عرصه "نظر" می‌انجامد

استاد فلسفه، علوم سیاسی و حقوق دانشگاه استنفورد با اشاره به اینکه موضوع "نظر و عمل" موضوعی مناسب و خوبی برای بحث و گفتگوی فلسفی میان فیلسوفان شرق و غرب است، گفت: گفتگوی فیلسوفان در عرصه "عمل" الزاماتی را برای گفتگو در عرصه "نظری" و تئوریک میان فیلسوفان ایجاد خواهد کرد.

"عمل و نظر" موضوعی مناسب برای گفتگوی فلسفی است

دکتر جوشا کوهن استاد فلسفه و حقوق دانشگاه استنفورد در مورد موضوع همایش امسال روز جهانی فلسفه (نظر و عمل) که در ایران برگزار می‌شود و اینکه این موضوع تا چه اندازه می‌تواند پیوند دهنده فلسفه شرق و غرب باشد به خبرنگار مهر گفت: ای موضوع محور مناسبی برای گفتگوهای عمیق میان فیلسوفان شرق و غرب خواهد بود.

وی تصریح کرد: تأکید بر عمل در فلسفه از موضوعات قابل توجه است و نتایج خوبی را به دنبال خواهد داشت.

رئیس مرکز "عدالت جهانی" دانشگاه استنفورد یادآور شد: وقتی در فلسفه تأکید بر "عمل" باشد باعث می‌شود که مسائل و موضوعاتی وارد حوزه نظر شود.

مؤلف "روسو: جامعه آزاد برابر" در ادامه تصریح کرد: به عبارت دیگر تمرکز و تأکید بر عمل در فلسفه الزامات نظری و تئوریک را به دنبال خواهد داشت و باعث بحث و گفتگوهای فلسفی در عرصه نظری و تئوریک خواهد شد.

وی در پایان تأکید کرد: متعاقب بحث و گفتگوی فلسفی در عرصه "عمل" حوزه‌های مطالعاتی فلسفی در عرصه نظری و تئوریک شکل می‌گیرد و بحثهای نظری و تئوریک در می‌گیرد.

کد مطلب 1157145

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