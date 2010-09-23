به گزارش خبرگزاری مهر، اینتر، صدرنشین جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا چهارشنبه شب در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان با چهار گل تیم باری را در هم کوبید تا همچنان با 10 امتیاز صدرنشین جدول رده بندی باشد. برای اینتر در این بازی خانگی که در حضور بیش از 50 هزار تماشاگر برگزار شد، دیه‌گو میلیتو (27 و 86) و ساموئل اتوئو (50 - پنالتی و 63 - پنالتی) گلزنی کردند.

در دیگر دیدار حساس شب گذشته تیم فوتبال میلان در ورزشگاه المپیک شهر رم با نتیجه تساوی یک بریک مقابل لاتزیو متوقف شد. در این بازی ابتدا تیم میلان با گل دقیقه 66 زلاتان ابراهیموویچ از میزبان خود پیش افتاد و با گلزنی سرجیو فلوکاری در دقیقه 81 بازی به تساوی کشیده شد. میلان با توقف در این بازی خارج از خانه پنج امتیازی شد و به رده هشتم جدول سقوط کرد.

دیشب همچنین تیم رم در زمین برشا با نتیجه 2 بریک شکست خورد تا همچنان در حسرت برد باقی بماند. در این بازی برای تیم برشا پیرپاریم هیتماج (13) و آندری کاراتشیولو (65 - پنالتی) گلزنی کردند و تک گل تیم رم را نیز مارکو بوریلو در دقیقه 83 به ثمر رساند. شاگردان رانیری در پایان هفته چهارم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا با 2 امتیاز تیم هجدهم جدول رده بندی هستند.

- نتایج دیدارهای روز نخست از هفته چهارم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:

* بولونیا 2 - اودینزه یک

* برشا 2 - آ اس رم یک

* اینتر 4 - باری صفر

* لاتزیو یک - میلان یک

* لچه یک - پارما یک

* ناپولی یک - کیه‌وو 3

* کالیاری صفر - سامپدوریا صفر

* جنوآ یک - فیورنتینا یک

* کاتانیا 2 - سسنا صفر

- هفته چهارم مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا امشب با برگزاری یک دیدار طبق برنامه زیر به اتمام می رسد:

پنجشنبه - 1/7/89

* یوونتوس - پالرمو

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال سری آ باشگاه‌های ایتالیا به شرح زیر است:

1- اینتر 10 امتیاز

2- کیه‌وو 9 امتیاز - تفاضل گل 4+

3- برشا 9 امتیاز - تفاضل گل 1+

4- کاتانیا 7 امتیاز

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18- آ اس رم 2 امتیاز

19- پالرمو یک امتیاز (یک بازی کمتر)

20- اودینزه بدون امتیاز