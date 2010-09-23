اراده عالی رهبران ایران وترکیه بر گسترش روابط است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دیدار با بشیر آتالای وزیر کشور ترکیه در حاشیه اجلاس هفتم وزرای کشور همسایه عراق در منامه افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود دو کشور، میتوان سطح روابط را بیش از پیش گسترش و توسعه داد.
نجار تصریح کرد: با توجه به اراده دو کشور این روابط میتواند بسیار گسترده و همه جانبه باشد.
وزیر کشور درادامه با اشاره به مواضع دولت و ملت ترکیه درحمایت از مردم مظلوم فلسطین، اقدام این کشور درراهاندازی کاروان آزادی رامورد تقدیر دانست و آن را افتخاری برای مسلمانان جهان بیان کرد.
بشیر آتالای، وزیر کشور ترکیه نیز در این دیدار روابط تهران و آنکارا را صمیمانه و عالی دانست و گفت: روابط دو کشور و دو ملت در یک دوره تاریخی قرار دارد و ما خواهان گسترش و تعمیق بیشتر روابط موجود هستیم.
بشیر آتالای همچنین در پاسخ به دعوت همتای ایرانی خود برای سفر به تهران، این دعوت را پذیرفت و آمادگی خود را برای سفر به ایران اعلام کرد.
وزیر کشور ایران در دیدار با همتای ترک خود گفت: روابط ایران و ترکیه در عالیترین سطح خود قرار دارد و اراده عالی رهبران دو کشور نیز گسترش و توسعه این روابط است.
به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران در دیدار با بشیر آتالای وزیر کشور ترکیه در حاشیه اجلاس هفتم وزرای کشور همسایه عراق در منامه افزود: با توجه به ظرفیتهای موجود دو کشور، میتوان سطح روابط را بیش از پیش گسترش و توسعه داد.
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