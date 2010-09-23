اقدام تروریستی مهاباد اوج درماندگی ضد انقلاب است/ مسببان مجازات می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمد نجار در جمع خبرنگاران در منامه بحرین با اشاره به ناکامی ضد انقلاب و حامیان خارجی آنها در ایجاد تفرقه و اختلاف میان اقوام و مذاهب مختلف ایرانی گفت: خوشبختانه امروز در ایران اسلامی همه اقوام و مذاهب برادرانه درکنار هم زندگی و در مسیر اعتلای کشور فعالیت می‌کنند و کشتن زنان و کودکان اوج درماندگی و استیصال ضد انقلاب و حامیان خارجی آنهاست .



نجار افزود: این حمله تروریستی کور که بیشتر شهداء و آسیب‌دیدگان آن زنان و کودکان بی‌گناه هستند فاقد هرگونه ارزش نظامی ، عملیاتی و سیاسی است.



وی خاطرنشان کرد: اقدام تروریستی و انفجاربمب در مراسم رژه نیروهای مسلح درشهرستان مهاباد و شهید و زخمی شدن جمعی از هموطنان عزیز کرد ما که دلدادگی خود را به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بارها و بارها و در جریان 8 سال دفاع مقدس و در صحنه‌های مبارزه با ضد انقلاب به اثبات رسانده‌اند باردیگر نیات پلید و زشت گمراهان و کوردلان جاهل و حامیان خارجی آنها را هویدا و آشکار کرد.



وزیر کشور در پایان ضمن درود به ارواح طیبه شهدای این اقدام ناجوانمردانه و ابراز همدری با خانواده‌های آسیب‌دیده و تقاضای شفای عاجل برای مجروحان از درگاه پروردگار تأکید کرد: دستگاههای مسئول ازجمله وزارت کشوربا قاطعیت و جدیت و سرعت درخصوص شناسایی، دستگیری و مجازات مسببان و عاملان این حمله تروریستی اقدام خواهند کرد و گزارش آن را به استحضار مردم شریف ایران خواهند رساند.