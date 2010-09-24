روسیه ، یونان، نروژ و آذربایجان نیز نمایندگان خود را به اسکار معرفی کردند

به گزارش مهر از ورایتی فیلم های " لبه" از روسیه ،‌"دندان عقل" از یونان ، " فرشته" به نمایندگی از نروژ و " محدوده" از سوی سینمای آذربایجان به آکادمی علوم و هنر های سینمایی آمریکا معرفی شدند.



فیلم " لبه" ساخته آلکسی اوچیتل داستان یک کهنه سرباز جنگ جهانی دوم را روایت می کند که برای کار به مناطق سرد سیر سیبری می رود.این فیلم از سوی کمیته اسکار روسیه به ریاست ولادیمیر منشوف فیلمساز روس برگزیده شد." لبه" به تاثیرات روانی جنگ جهانی دوم بر مردم روسیه می پردازد.این فیلم اخیرا در جشنواره تورنتو به نمایش در آمد و مورد تحسین تماشاگران و منتقدین قرار گرفت.



فیلم " فرشته" به کارگردانی مارگرت اولین درامی است که ماجرای یک معتاد به مواد مخدر و مشکلاتش با فرزند نوجوانش را روایت می کند.این فیلم نروژی در دو جشنواره بین المللی فیلم اسلو و گوته بورگ برنده جایزه فیلم برگزیدگان جشنواره شد.ضمن آنکه در جوایز سالانه فیلم نروژ نیز به چند جایزه دست یافت.



" دندان عقل" ساخته یورگوس لانتیموس یکی از ستایش شده‌ترین آثار سینمای یونان است که طی یک سال اخیر در جشنواره‌های متعددی به نمایش درآمده و جوایزی دریافت کرده است.فیلم روایتگر قصه پدری سلطه جو است که هرگونه ارتباط میان سه فرزندش با دنیای خارج را قطع کرده و به شیوه ای نامتعارف آنها را تربیت می کند.جایزه بخش نوعی نگاه جشنواره کن و اغلب جوایز سالانه سینمای یونان از جمله دستاورد های "دندان عقل" و کارگردان جوانش محسوب می شود.



جمهوری آذربایجان نیز فیلم " محدوده" به کارگردانی ایلگار صفت را به آکادمی اسکار معرفی کرده است.داستان این فیلم در باکو مرکز آذربایجان می گذرد و داستان عکاسی را بازگو می‌کند که ناچار است ازدواج خود را برای به دست آوردن یک موقعیت کمیاب حرفه‌ای و عکاسی در قاره آفریقا به تعویق اندازد.

