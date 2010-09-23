مردم عراق شایستگی حاکم شدن بر سرنوشت خویش را دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور جمهوری اسلامی ایران که در اجلاس هفتم وزیران کشور همسایه عراق در منامه سخن می گفت افزود: شرایط حساس و پیچیده منطقه و تحولات سریع آن ضرورت رایزنی های دائم میان کشور های منطقه را بیش از گذشته نمایان کرده است.



نجار گفت : سیاست های جنگ طلبانه بیگانگان، ادامه شرایط بی ثباتی درعراق، فعالیتهای جنایتکارانه گروههای تروریستی در منطقه ، عقب ماندگی سیاسی و اقتصادی که نتیجه سیاست های استعماری قدرت های بزرگ در دهه های اخیر است، از جمله مشکلاتی است که ایجاب می کند همه ما با تمسک به ریسمان اخوت الهی و توجه به مشترکات تاریخی ، دینی و اجتماعی گرد هم آمده و با اتخاذ تصمیمات مقتضی در جهت رفاه مردم منطقه و رسیدن به توسعه همه جانبه گام های اساسی برداریم.



وزیر کشور ادامه داد: در مسیر دستیابی به رفاه و توسعه همه جانبه که مسلماً در جهت خواست ملت های منطقه نیز هست ثبات و امنیت منطقه ای نقشی اساسی دارد، موضوعی که تنها از طریق همکاری جمعی و برمبنای مسئولیت پذیری و هماهنگی همه جانبه میان همه کشورها قابل دسترسی خواهد بود که اقتضای آن احترام به حاکمیت کشورها، شناسایی استقلال واقعی آنان و کمک در رفع اشغال ، تجاوز و هرگونه مظهر سلطه بیگانگان است .



نجار افزود: برای همه ما که در این اجلاس راههای کمک به دولت و ملت مظلوم عراق را به هدف تامین امنیت در این کشور و پایداری آن در منطقه جستجو می کنیم این سؤال مطرح است که دستاورد بیش از 7 سال اشغال کشور مظلوم عراق از سوی اشغالگران چه بوده، آیا مشکلات امنیتی ، فرهنگی و اجتماعی مردم آن کشور کاهش یافته است.



وزیر کشور ایران افزود: آیا اوضاع معیشتی و اقتصادی مردم و زیرساخت های عراق پس از 7سال اشغال بهبود پیدا کرده ؟ آیا این اشغال توانسته است امنیت را در منطقه تثبیت کند و آیا اقدامات و جنایات کور تروریستی را کاهش داده است، بدون تردید پاسخ همه این سؤالات منفی است.



مصطفی محمد نجار تصریح کرد: برای برون رفت از این شرایط که اشغال و تجاوز به همراه آورده ، و نه تنها بر ملت مظلوم عراق بلکه بر همه منطقه تحمیل شده است راهی جز اتحاد و برادری و اتخاذ تصمیمات مقتضی در همه ابعاد آنهم در قالب نوعی همکاریهای منطقه ای وجود ندارد. بنابراین نشست ما که بسیاری از مردم منطقه بدان چشم دوخته اند باید بتواند و می تواند با اتخاذ تصمیمات مقتضی گامی اساسی دراین راه بردارد و این مسیر را برای همه مردم این منطقه عموماً و ملت عراق خصوصاً هموار کند.



نجار افزود: دورتسلسل بهانه اشغالگران برای ادامه حضوربه منظور مقابله با تروریسم ازیکسو و توجیه تروریستها در تمسک به اعمال جنایتکاران به بهانه حضور بیگانگان از طرف دیگر نتیجه ای جز تعمیق مشکلات و آلام مردم مظلوم عراق و کشتار و خونریزی بیشتر در برنداشته است .



وزیر کشور گفت: ما ضمن محکوم کردن اقدامات تروریستی در همه اشکال آن همچنان تسریع در روند خروج نیروهای بیگانه ازاین کشور را خواستاریم، و قویاً معتقدیم مردم عراق شایستگی این را دارند که خود بر سرنوشت خویش حاکم باشند و مقدرات خود را تعیین کنند .



وی گفت: جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی ازکشورهای همسایه عراق دراین مسیر خود را متعهد به کمک به دولت آن کشور برای وصول به این اهداف می داند .



وزیر کشور گفت: روند تحولات اخیر در عراق و تلاش های جمعی احزاب و ائتلاف های موجود در صحنه سیاسی ، تصویر زیبا و کمال اندیشانه ای را از آینده درخشان آن کشور ترسیم می کند.



وی افزود : جمهوری اسلامی ایران از مدتها قبل و در همین اجلاس بارها از ظرفیت و قابلیت های دولت و ملت عراق در اداره امور خود وحرکت به سوی افزایش توسعه و رفاه عمومی وبی نیازی ازهرگونه دخالت و نقش آفرینی عوامل بیگانه و ضرورت سپردن سرنوشت ملت عراق به دست خودشان سخن گفته است .



نجار گفت: واقعیت های اخیر خصوصاً انتخابات گذشته مجلس عراق که در فضایی آرام و چارچوب تضمین شده قانونی برگزار شد و همچنین ایجاد حرکت وحدت آفرین در عین وجود تکثرهای قومی و سیاسی، مؤید این حقیقت شیرین و امیدوار کننده است که ظرفیت و داشته های ملتی با فرهنگ و مسلمان مثل عراق بسیار بیشتر از آنی است که اشغالگران برای جهانیان تصویر کرده اند.



وزیر کشور در ادامه سخنان خود در اجلاس هفتم وزیران کشور همسایه عراق گفت:معتقدیم عراق قادر است با وجود تنوع اقوام و اعتقادات، کشوری با ثبات و پیشرو در منطقه باشد و نقش مثبت و سازنده خود را در این تحولات به خوبی ایفا کند.



وی افزود: جمهوری اسلامی ایران در فاصله دو نشست شرم الشیخ و نشست کنونی و در راستای مسئولیت های خود به عنوان کشور همسایه عراق، فعالیت ها و اقدامات متعددی را در اجرای مصوبات نشست های قبلی انجام داده است و ضمن تماس با دبیرخانه مرکزی اجلاس در بغداد، این اقدامات را به صورتی مشروح به دبیرخانه منعکس کرده است.



محمدنجار گفت: در زمینه همکاری های امنیتی که با هدف کنترل بهینه مرزها صورت می گیرد ، جمهوری اسلامی ایران با این اعتقاد که امنیت پایدارجز از طریق همکاریهای مشترک قابل تامین نیست،طرحها و برنامه های متعددی را اجرا کرده است.



وی افزود: برگزاری اجلاس کمیسیون های مختلف مشترک مرزی و ایجاد هماهنگی با مرزبانان کشور مقابل برای استقرار کلانتران مرزی، نشست های متعدد با مسئولان امنیتی و انتظامی شمال عراق برای مقابله با جریانات تروریستی در آن ناحیه، تقویت ارتباط با وزارت کشور عراق، همکاری مشترک دوکشور در تبادل اطلاعات و استمرار پاکسازی میادین مین از جمله آنهاست و این همکاری ها همچنان در دستور کار تهران - بغداد قرار دارد.



وزیر کشور افزود: برای تامین امنیت و توسعه آن در طول نوار مرزی با عراق، علاوه بر اقدامات متعدد در دوره های گذشته ، طرحهای جدیدی نیز اجرا شده است که استمرار افزایش بودجه تخصیصی برای انسداد و کنترل مرزهای مشترک با عراق، تجهیز نیروهای مستقردر مرز به امکانات پیشرفته، حضور منسجم و گسترده نیروهای مرزی در اقصی نقاط مرزها ، مراقبت الکترونیکی و گسترش میزان گشت های مرزی، تفکیک مرزهای دو کشور در راستای کنترل تردد اتباع ایرانی و خارجی از مبادی مشترک با عراق از مهمترین این اقدامات است.



نجار گفت: جمهوری اسلامی ایران معتقد است فعالیت های اقتصادی خصوصاً در مناطق مرزی ضریب امنیتی این مناطق را بالا برده است و ثبات بیشتر با پایداری طولانی تری را فراهم می کند.



وزیر کشور گفت: اجرای طرح جامع معیشت مرزنشینان با هدف رفع مشکلات اقتصادی آنان ، تخصیص اعتبار صد میلیارد ریالی برای انجام مطالعات امکان سنجی ایجاد شهرک صنعتی مشترک مرزی با عراق، برگزاری نمایشگاه های اقتصادی متعدد در شهرهای مختلف عراق، تشویق همکاری های استانی ازجمله میان استان های کرمانشاه و خوزستان با استانهای دیالی و میسان و نهایتاً مبادله هیئت های مختلف بازرگانی و تجاری که نتایج خوب و مثبتی نیز به همراه داشته از جمله اقدامات ایران است.



وزیر کشور افزود: با توجه به نقش مثبت سفرهای زیارتی و سیاحتی در نزدیکی ملت ها به یکدیگر، ساماندهی اینگونه دیدارها و ارائه خدمات وتسهیلات لازم همواره درکانون توجه مسئولان ایرانی است. براین اساس و در راستای تحقق شعار اکوتوریسم و منطقه ای کردن سفرهای زیارتی و سیاحتی میان دو کشور،ضمن تشکیل نهادهای مسئول سیاستگذاری، اقداماتی چون تدارک برنامه ریزی برای سفر به سوریه از طریق خاک کشورعراق به عنوان مسیر جدید، افزایش تعداد مرزهای رسمی تردد زائران ( مثل چزابه و باشماق) در کنار تقویت زیرساخت های مرزهای موجود (خسروی - مهران - شلمچه) صورت پذیرفته است و قرارداد جدید با هواپیمایی کشور عراق برای افزایش پروازهای زیارتی به شهرهای نجف - بغداد و افزایش پرواز به شهرهای اربیل و سلیمانیه انجام شده است .



مصطفی محمد نجار با تاکید بر ضرورت همکاری جمعی و اتخاذ تصمیمات فراگیر و جامع برای گذر از شرایط حساس کنونی گفت: امیدورایم همه ما بتوانیم سهم و نقش مهم خود را در کمک به فرآیند ایجاد امنیتی پایدار در عراق که همه ملتهای منطقه از آن منتفع خواهند شد بخوبی ایفا کنیم .



وزیر کشور در ابتدای سخنان خود در اجلاس هفتم وزیران کشور همسایه عراق، از ابراز همدردی اعضای اجلاس با مردم و دولت ایران به خاطر شهید و زخمی شدن هموطنان در مهاباد تشکر کرد و گفت : همدردی کشورهای همسایه و شرکت کنندگان در این اجلاس با مردم و دولت ایران نشانگر روح اخوت حاکم بر اجلاس و موضع قوی و متحد ما در برابر تروریست هاست.

مصطفی محمد نجار افزود : تروریست ها هیچ مرزی را به رسمیت نمی شناسند و همه مرزهای اخلاقی، بشری و انسانی را زیر پا گذاشته و همه ارزشهای والای اسلامی و انسانی ما را هدف گرفته اند.