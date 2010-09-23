خدمات فنی مهندسی مازندران در ازبکستان ارائه شود

حمیدرضا قادی ظهر پنجشنبه در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به تاشکند افزود: با فرصت کمی که برای افتتاحیه نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان فراهم شده مراسم افتتاحیه و آماده سازی غرفه‌ها بسیار عالی صورت گرفته است.

وی با اشاره به برخی مشابهت‌های تولیدات کشور ازبکستان با جمهوری اسلامی ایران گفت:‌ مردم خونگرم و مهربان ازبکستان مردم کشاورز و زحمتکش مازندران را دوست دارند و علاقمند به همکاری و توسعه مراودات با جمهوری اسلامی ایران هستند.

قادی با بیان اینکه محور اصلی اقتصاد ازبکستان مبتنی بر کشاورزی اتس افزود: رئیس جمهور این کشور در یک برنامه 20 ساله قصد دارد در حوزه کشاورزی، آب، جاده سازی و احداث اتوبان فعالیت‌هایی با کشورهای همسایه داشته باشد.

مدیرعامل گروه قادی با بیان اینکه نمایشگاه توانمندی جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان می‌تواند برای معرفی محصولات استان مازندران در ازبکستان باشد گفت: خدمات فنی و مهندسی، محصولات کشاورزی، راهسازی و گل و گیاه خطه شمال از نیازهای اساسی کشور ازبکستان است.

صادرکننده برتر فعال در حوزه نفت و گاز با بیان اینکه بسیاری از فرآورده‌های نفتی دریای خزر از طریق ترکمنستان به کشورهای حاشیه دریای خزر سوآپ می‌شود، افزود: تولید نندگان مواد غذایی و فعالان ساختمانی و خدمات فنی و مهندسی مازندران می‌توانند فعالیت بسیاری در ازبکستان صورت دهند و بازار این کشور را تصاحب کنند.

رئیس سابق اتحادیه بازرگانان ایران در ترکمنستان با اشاره به وجود پتانسیل‌های فراوان صادراتی در کشورهای آسیای میانه گفت: هنوزمحصولات کشاورزی استانهای شمالی ایران برای کشورهای آسیای میانه معرفی نشده است.

نمایشگاه توانمندی‌های جمهوری اسلامی ایران در ازبکستان عصر جمعه به کار خود پایان می‌دهد.