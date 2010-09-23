217 هزار دانش آموز قمی سال تحصیلی جدید را جشن گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، صبح پنج شنبه مصادف با اول مهر ماه 217 هزار و 414 دانش آموز قمی در 349 مدرسه در استان قم به صورت نمادین با قرائت پیام حمید رضا حاجی بابایی، وزیر آموزش و پرورش و نواختن زنگ مهر و پایداری در دبیرستان فاطمیه(س) قم و با حضور حجت الاسلام محمد حسین موسی پور، استاندار؛ ‎‏‎حجت الاسلام علی بنایی‎‎‎‎‏‎‎ ‎نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مدیران استانی سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

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مدیر کل آموزش و پرورش استان قم در مراسم نواختن زنگ مهر و پایداری با گرامیداشت یاد و خاطره 40 هزار شهید دانش آموز و فرهنگی کشور، روز اول مهر را روزی زیبا و سرنوشت ساز و شروع یک فعالیت جدید علمی در بین دانش آموزان توصیف کرد و گفت: در چنین روزی دانش آموزان با فراگیری خلاقیت و مهارت‌های زندگی برای رسیدن به مدارج بالا، تحصیلی را آغاز می‌کنند.



پنجم مهر، زنگ غنچه‌های انقلاب در مدارس قم به صدا در خواهد آمد



وی با اشاره به نواختن زنگ شکوفه‌ها و جوانه‌ها ویژه پایه اول ابتدایی و راهنمایی در سی و یکم شهریورماه در مدارس قم بیان داشت: در روز گذشته با نواختن زنگ شکوفه‌ها و جوانه‌ها در مدارس قم،40 هزار دانش آموزان این دو پایه تحصیلی فعالیت علمی خود را آغاز کردند و انشاءا لله در روز پنجم مهر‌ماه نیز نواختن زنگ غنچه های انقلاب را ویژه بچه های پیش دبستانی در مدارس استان خواهیم داشت که با توجه به رقم 12 هزار نفر در سال گذشته پیش بینی می‌شود امسال بیش از 10 هزار نفر در دوره پیش دبستانی مشغول علم آموزی شوند.



23 هزار و 770 دانش آموز اتباع خارجی در قم مشغول به تحصیل هستند



امین جعفری با اشاره به تحصیل دانش آموزان اتباع خارجی در استان قم گفت: مجموع 23 هزار و 770 دانش‌آموز از اتباع خارجی دارای کارت اقامت، که بیشتر آنان نیز افاغنه هستند در مدارس عادی استان قم مشغول به تحصیل هستند و تعداد 3 هزار و 500 نفر نیز در مدارس خاص تحت نظر وزارت خارجه در قالب آموزش‌های کشورهای خود درس می‌خوانند که اکثریت آنها از کشورهای لبنان، عربستان، عراق و پاکستان می‌باشند.



تحصیل هزار و 500 دانش آموز استثنایی در 23 مدرسه قم



وی تعداد مدارس استثنایی در استان را 23 مدرسه عنوان کرد و گفت: هزار و 500 دانش آموز استثنایی در این مدارس مشغول به تحصیل می‌باشند که امسال در خصوص ورودی دانش آموزان به این مدارس با کاهش چشم گیری رو به رو بوده‌ایم و در حدود 50 دانش آموز بعد از انجام طرح پایش وارد این مدارس شده‌اند.



مدیر کل آموزش و پرورش استان قم همچنین تعداد مدارس غیر انتفاعی در استان قم را 162 مدرسه با تعداد 12 هزار و 603 دانش آموز عنوان کرد و افزود: همچنین تعداد مراکز آموزش از راه دور در استان 18 مدرسه می‌باشد که سه هزار و 600 نفر از کسانی که به هر دلیل از تحصیل بازمانده‌اند در آنها مشغول به تحصیل هستند.



امسال ثبت نام دانش آموزان تماما به صورت اینترنتی انجام گرفته است



وی با اشاره به انجام ثبت‌نام اینترنتی دانش آموزان در سال جدید اظهار داشت: امسال در حدود 80 درصد از ثبت نام دانش آموزان به صورت اینترنتی انجام گرفته است که بیست درصد باقی مانده نیز که قبلا به صورت دستی ثبت نام شده‌اند به تدریج از طریق اینترنت ثبت نام می‌شوند و از این پس نیز سرانه اعتبار بودجه‌ای که از سوی وزارتخانه به اداره کل آموزش و پرورش استان تعلق می‌گیرد بر اساس آمار اینترنتی خواهد بود.



امین جعفری همچنین با اشاره به اجرای طرح ترنم ولایت در روستاهای استان بیان داشت: در این طرح هر شش مدرسه روستایی یا 200 دانش آموز روستایی در قالب یک مجتمع که دارای مدیر، معاون، معاون آموزشی و پرورشی خواهد بود اداره می‌شود که در مجموع 22 مجتمع با پوشش 173 مدرسه در 97 روستای استان راه‌اندازی شده است که تعداد شش هزار و 556 دانش آموز در آنها مشغول به تحصیل هستند.