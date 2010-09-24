چارلیز ترون حقوق بازسازی فیلمی هلندی را خرید

به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر این بازیگر برنده جایزه اسکار حقوق بازسازی هالیوودی فیلم را از یک کارگردان هلندی یعنی البرت فان استراین خریده است.



ترون هم اکنون مشغول گفتگو با گروهی از فیلمسازان تراز اول است تا کارگردانی این فیلم را به یکی از آنان بسپارد.نسخه اولیه فیلم در جشنواره‌های معتبری چون ادینبوروی اسکاتلند ، جشنواره فیلم‌های فانتزی آلمان و جشنواره اسب طلایی تایوان به نمایش در آمده است.



بری آتسما ، هادویچ مینیس ، ایزابل استوکل و بارت اسلگرس در این فیلم به نقش آفرینی پرداخته اند.فیلمنامه " دو چشم خیره" را البرت فان استراین و پائولو فان فلایت نوشته‌اند.



"دو چشم خیره" داستان دختری 9 ساله را روایت می کند که با روح خواهر دو قلوی مادرش دوست می‌شود.

