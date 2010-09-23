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۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۶:۵۹

یک میلیون و 160 هزار دانش آموز در شهرستانهای تهران تحصیل می کنند

یک میلیون و 160 هزار دانش آموز در شهرستانهای تهران تحصیل می کنند

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: مدیرکل آموزش و پرورش شهرستانهای تهران تعداد دانش آموزان این منطقه را یک میلیون و 162 هزار نفر اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شهر ری، سید علی یزدیخواه پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه دخترانه بعثت شهر ری اظهار داشت: دانش آموزان باید از دوران حضور در مدرسه که دوران به یادماندنی است نهایت استفاده را بکنند و خود را به تحصیل علم و  معرفت مشغول کنند.

وی افزود: امسال 117 مدرسه زیبا، مقاوم و نو با امکانات نو و جدید با ظرفیت دو هزار کلاس درس و پذیرش100 هزار نفر دانش آموز به تعداد مدارس شهرستانهای تهران اضافه شد.

یزدیخواه خاطرنشان کرد: امروز حدود یک میلیون و 162 هزار و 165 دانش آموز در شهرستانهای تابع تهران سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

وی یادآور شد: دانش آموزان شهرستانهای تهران تاکنون موفقیتهای بسیاری را در رشته های گوناگون به ویژه ورزش کسب کرده اند و شهرهای تهران یکی از قطبهای ورزشی کشور در قسمتهای مختلف ورزشی هستند و رتبه سوم ورزشی کشور را به خود اختصاص دادند.

این مسئول بیان داشت: 276 فرهنگی و2700 دانش آموز شهید از افتخارات آموزش پرورش منطقه است.

وی تاکید کرد: تعداد سه هزار و 680 مدرسه دولتی، هزار و 185 مدرسه غیر دولتی، 60 مدرسه نمونه دولتی، 56 مدرسه شاهد، 49 مدرسه ایثارگران، 34 مدرسه تیزهوشان و 30 مدرسه عشایری درشهرستانهای استان تهران وجود دارد که تعداد 57 هزار و  875معلم که 65 درصدشان خانم هستند در این مدارس تدریس می کنند.

یزدیخواه عنوان کرد: 100 تا 150 مدرسه در سال در استان تهران ساخته می شوند.

کد مطلب 1157258

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