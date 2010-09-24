به گزارش مهر از ورایتی لارنس کازدان این فیلم را بر اساس فیلمنامه‌ای نوشته همسرش مگ کازدان کارگردانی می کند.



آنتونی برگمن و الیزابت ردلیف تهیه کنندگی این پروژه مستقل را بر عهده دارند." مهمان عزیز" داستان زنی را روایت می کند که سگش را بیشتر از همسرش دوست دارد.شوهر هم از سر کینه توزی سگ را از خانه بیرون می کند.



دایان کیتن و کوین کلاین نقش این زن و شوهر را بازی می کنند.فیلمبرداری پروژه از اواخر ماه جاری به مدت سی روز در ایالت یوتای آمریکا آغاز می شود.مگ و لارنس کازدان پیش از این به طور مشترک فیلمنامه " گرند کنیون" را نوشته بودند که نامزد اسکار بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی شده بود.

کوین کلاین چندی پیش بازی در فیلم " مرد اضافی" را پشت سر گذاشته بود. کیتن هم پس از "مهمان عزیز" در فیلم " غرور صبح گاهی" بازی خواهد کرد.از ریچارد جنکینز هم فیلم " بخور عبادت کن دوست داشته باش" روی پرده سینما‌های جهان است.الیزابت ماس هم برای سریال تلویزیونی " مردان دیوانه" در دو رشته نامزد جوایز امی بود.

