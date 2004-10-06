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۱۵ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۵۶

رئيس پژوهشكده نظام هاي اسلامي در گفت وگو با "مهر":

بانكها نبايد فعاليت قرض الحسنه اي داشته باشند

تا زماني كه تداخل بين فعاليت بانكها وصندوق هاي قرض الحسنه ادامه يابد،بحران موجود تشديد خواهد شد.

رئيس پژوهشكده نظام هاي اسلامي در گفت وگو باخبرنگار اقتصادي  "مهر" در خصوص بحران هاي قرض الحسنه ها گفت: سپرده قرض الحسنه در بانكداري اسلامي با اهداف خاصي طراحي شده و ما بايد جايگاه اين سپرده را بشناسيم و آن را در جايگاه خود به كاربريم.

سيد عباس موسويان با اشاره به اينكه صندوق هاي قرض الحسنه از چهار چوب قانوني فعاليتهاي خود خارج شده اند ،افزود: يك تداخلي ميان وظايف بانكها وصنوق هاي قرض الحسنه در خصوص به كار گيري معاملات سودآور اسلامي و قرض الحسنه به وجود آمده كه اين تداخل مهمترين دليل ايجاد بحران فعلي درخصوص قرض الحسنه ها است.

وي افزود: براي رفع اين تداخل بايد با ابزار قانوني ، صندوق هاي قرض الحسنه را وادار به فعاليت براساس اهداف قرض الحسنه كرد و آنان را از معاملات سودآور نهي نمود و همچنين اجازه فعاليت موسسات مالي و اعتباري و بانكها ، دربكارگيري قرض الحسنه را سلب كرده ، آنان را به سمت معاملات سودآور سوق دهيم. 

موسويان با اشاره به اينكه بانكها وصندوق هاي قرض الحسنه بايد فعاليتهاي خود را بر اساس خواسته هاي مشتري ساماندهي كنند، اظهارداشت: تا زماني كه اين تفكيك صورت نگرفته وبانكها كار صندوق هاي قرض الحسنه را انجام دهند و سمت و سوي صندوق ها نيز به سمت معاملات سودآورباشد اين بحران حل نشده ، دردوره هاي مختلف تشديد خواهد شد. 

وي در پايان با اشاره به مشكلات متعدد بانكداري اسلامي در كشور،گفت: مجلس شوراي اسلامي بايد با همكاري بانك مركزي و دولت در خصوص موسسات مالي واعتباري ، بانكها وصندوق هاي قرض الحسنه  يك ساماندهي مجدد صورت داده و معاملات متناسب با هر يك تعريف كند، تا زمينه براي رشد بانكها وصندق هاي قرض الحسنه فراهم شود.

کد مطلب 115728

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