بانكها نبايد فعاليت قرض الحسنه اي داشته باشند

رئيس پژوهشكده نظام هاي اسلامي در گفت وگو باخبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص بحران هاي قرض الحسنه ها گفت: سپرده قرض الحسنه در بانكداري اسلامي با اهداف خاصي طراحي شده و ما بايد جايگاه اين سپرده را بشناسيم و آن را در جايگاه خود به كاربريم.

سيد عباس موسويان با اشاره به اينكه صندوق هاي قرض الحسنه از چهار چوب قانوني فعاليتهاي خود خارج شده اند ،افزود: يك تداخلي ميان وظايف بانكها وصنوق هاي قرض الحسنه در خصوص به كار گيري معاملات سودآور اسلامي و قرض الحسنه به وجود آمده كه اين تداخل مهمترين دليل ايجاد بحران فعلي درخصوص قرض الحسنه ها است.

وي افزود: براي رفع اين تداخل بايد با ابزار قانوني ، صندوق هاي قرض الحسنه را وادار به فعاليت براساس اهداف قرض الحسنه كرد و آنان را از معاملات سودآور نهي نمود و همچنين اجازه فعاليت موسسات مالي و اعتباري و بانكها ، دربكارگيري قرض الحسنه را سلب كرده ، آنان را به سمت معاملات سودآور سوق دهيم.

موسويان با اشاره به اينكه بانكها وصندوق هاي قرض الحسنه بايد فعاليتهاي خود را بر اساس خواسته هاي مشتري ساماندهي كنند، اظهارداشت: تا زماني كه اين تفكيك صورت نگرفته وبانكها كار صندوق هاي قرض الحسنه را انجام دهند و سمت و سوي صندوق ها نيز به سمت معاملات سودآورباشد اين بحران حل نشده ، دردوره هاي مختلف تشديد خواهد شد.

وي در پايان با اشاره به مشكلات متعدد بانكداري اسلامي در كشور،گفت: مجلس شوراي اسلامي بايد با همكاري بانك مركزي و دولت در خصوص موسسات مالي واعتباري ، بانكها وصندوق هاي قرض الحسنه يك ساماندهي مجدد صورت داده و معاملات متناسب با هر يك تعريف كند، تا زمينه براي رشد بانكها وصندق هاي قرض الحسنه فراهم شود.