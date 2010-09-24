320 مجتمع ترنم ولایت در مازندران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالوحید فیاضی ظهر پنج شنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی دانش آموزان مازندران در مجتمع امام علی النقی روستای لله مرز ساری افزود: مدرسه مرکز هدایت انسان است.

وی اظهار داشت: امسال، سال شروع تحول بنیادین در وزارت آموزش و پرورش است که نخستین گام در بهینه سازی آن، اصلاح نگرش نسبت به معلمان بود.

فیاضی با بیان اینکه دوهزار نیروی انسانی جدید و 600 معلم معلم حق التدریس به بدنه تعلیم و تربیت مازندران پیوسته اند یادآور شد: استخدام این تعداد نیروی جدید در چرخه تعلیم و تربیت استان کار بی بدیلی بوده است.

وی با اشاره به اینکه تفاوت های زیادی بین مدارس روستایی و شهری می بینم که همواره موجب آزردگی خاطر است افزود: دولت باید به فکر احیای معنای عدالت باشد.

فیاضی با بیان اینکه حتی در دو شیفت یک مدرسه نیز امکان توزیع عادلانه ثروتد وجود ندارد خاطرنشان کرد: مجتمع های ترنم ولایت همه حصارها را برچیده و امکانات را در سطح گسترده و عادلانه توزیع می کند.

وی گفت: امروز مدیر یک مجتمع ، امکان به کار گیری همه منابع و امکانات برای تمام مدارس تحت پوشش را دارد.

فیاضی افزود: در این راستا 323 مجتمع ترنم ولایت در مازندران شکل گرفته است.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران با بیان اینکه نگاه ها به قرآن و ورزش تغییر کرده یادآور شد: ایجاد مدارس قرآنی کاری است که مقدمات آن شکل گرفته است.

وی با اشاره به تک شیفته بودن برخی مدارس در استان اظهار داشت : امروز معتقدیم که مدرسه می تواند در عصرها هم فعال باشد و مدرسه قرآنی را تدبیر کرده ایم.

مازندران بیش از 500 هزار دانش آموز و 36 هزار معلم دارد.