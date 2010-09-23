42 مدرسه به فضای آموزشی اردبیل اضافه شد

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری ظهر پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اردبیل اظهار داشت: این تعداد مدرسه با اعتباری بالغ بر 37 میلیارد و 500 میلیون ریال احداث و به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه اضافه شدن این مدارس به فضاهای آموزشی در تک شیفته کردن مدارس اردبیل مثمرثمر بوده است، اضافه کرد: تا پایان سال جاری نیز چندین مدرسه در قالب نوسازی، مقاوم سازی و... احداث و تحویل خواهد شد.

فرماندار اردبیل تعدا دانش آموزان شهرستان اردبیل را 116 هزار و 370 نفر عنوان کرد و افزود: این دانش آموزان در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مشغول تحصیل می باشند.

وی جمع پرسنل آموزشی و تربیتی نواحی و مناطق مختلف شهرستان اردبیل را نیز پنج هزار و 900 نفر برشمرد و تصریح کرد: همه مدارس شهری و روستایی اردبیل امروز با برپایی جشن، سال تحصیلی جدید را آغاز کرده اند.

اکبری همچنین با اشاره به تجهیز کلیه مدارس این شهرستان برای سال تحصیلی جدید ابراز داشت: تجهیز مدارس به میز و صندلی و لوازم اداری نو، ایجاد سالنهای ورزشی و نمازخانه در تمام مدارس، رنگ آمیزی، نصب علائم و اقدامات بهینه برای سهولت در رفت و آمد دانش آموزان از جمله اقداماتی بود که برای سال جدید صورت گرفت.

وی طراحی مدیریت ترافیکی، افزایش گشتهای سیار، ایجاد انضباط و امنیت دانش آموزان و خانواده ها در سطح شهر و مسیرهای منتهی به مراکز آموزشی و... را از جمله فعالیتهای نیروی انتظامی در سال تحصیلی جدید عنوان کرد.

برنامه نمادین و افتتاح همزمان سال تحصیلی جدید، پیش از ظهر امروز با حضور مقامات استانی در مدارس یکی از روستاهای محروم اردبیل برگزار و زنگ شروع سال تحصیلی نواخته شد.