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۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۵

42 مدرسه به فضای آموزشی اردبیل اضافه شد

42 مدرسه به فضای آموزشی اردبیل اضافه شد

اردبیل – خبرگزاری مهر: فرماندار اردبیل گفت: در یک سال تحصیلی گذشته 42 باب مدرسه جدید الاحداث به فضای آموزشی این شهرستان اضافه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در اردبیل، یوسف اکبری ظهر پنج شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان اردبیل اظهار داشت: این تعداد مدرسه با اعتباری بالغ بر 37 میلیارد و 500 میلیون ریال احداث و به بهره برداری رسیده است.

وی با بیان اینکه اضافه شدن این مدارس به فضاهای آموزشی در تک شیفته کردن مدارس اردبیل مثمرثمر بوده است، اضافه کرد: تا پایان سال جاری نیز چندین مدرسه در قالب نوسازی، مقاوم سازی و... احداث و تحویل خواهد شد.

فرماندار اردبیل تعدا دانش آموزان شهرستان اردبیل را 116 هزار و 370 نفر عنوان کرد و افزود: این دانش آموزان در مقاطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی و متوسطه مشغول تحصیل می باشند.

وی جمع پرسنل آموزشی و تربیتی نواحی و مناطق مختلف شهرستان اردبیل را نیز پنج هزار و 900 نفر برشمرد و تصریح کرد: همه مدارس شهری و روستایی اردبیل امروز با برپایی جشن، سال تحصیلی جدید را آغاز کرده اند.

اکبری همچنین با اشاره به تجهیز کلیه مدارس این شهرستان برای سال تحصیلی جدید ابراز داشت: تجهیز مدارس به میز و صندلی و لوازم اداری نو، ایجاد سالنهای ورزشی و نمازخانه در تمام مدارس، رنگ آمیزی، نصب علائم و اقدامات بهینه برای سهولت در رفت و آمد دانش آموزان از جمله اقداماتی بود که برای سال جدید صورت گرفت.

وی طراحی مدیریت ترافیکی، افزایش گشتهای سیار، ایجاد انضباط و امنیت دانش آموزان و خانواده ها در سطح شهر و مسیرهای منتهی به مراکز آموزشی و... را از جمله فعالیتهای نیروی انتظامی در سال تحصیلی جدید عنوان کرد.

برنامه نمادین و افتتاح همزمان سال تحصیلی جدید، پیش از ظهر امروز با حضور مقامات استانی در مدارس یکی از روستاهای محروم اردبیل برگزار و زنگ شروع سال تحصیلی نواخته شد.

کد مطلب 1157286

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