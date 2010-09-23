محیطی امن برای فعالان سلامت کشور فراهم شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی مازندران در بیانیه ای ضمن محکوم کردن این حادثه تاسف بار و دلخراش خواستار برخورد جدی با عاملان این اقدام فجیع شد.

در این بیانیه آمده است: حادثه تاسف بار و دلخراش درگذشت مرحوم دکترعبدالرضا سودبخش دانشیار گروه بیماری‌های عفونی بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران موجب تأثر جامعه پزشکی و دانشگاهی کشور شد.

این بیانه آورده است: آماده کردن محیطی امن و آرام برای فعالان عرصه سلامت و اعضای جامعه پزشکی لازمه کار برای درمان مردم دردمند و بیماران است و از خواسته های منطقی جامعه پزشکی، امنیت در محیط کار است.

شایسته است نهادها و دستگاههای مسئول کشور حفظ امنیت قشر علمی و حافظان سلامت جامعه را در اولویت های کاری خود قرار داده تا دیگر شاهد اینگونه حوادث و اتفاقات دلخراش و ناگوار نباشیم.

شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی مازندران ضمن محکوم کردن این حادثه تلخ، درگذشت دکتر سودبخش را به خانواده و بازماندگان آن مرحوم و جامعه پزشکی تسلیت عرض نموده و از مقامات و دستگاه‌های قضایی و انتظامی می‌خواهد که با دستگیری و مجازات عاملان آن، از تکرار این حوادث و اتفاقات جلوگیری نمایند.

به گزارش مهر، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران چهارشنبه شب توسط دو موتورسوار مورد سوء قصد قرار گرفت و فوت کرد.