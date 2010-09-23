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۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۸:۰۲

محیطی امن برای فعالان سلامت کشور فراهم شود

محیطی امن برای فعالان سلامت کشور فراهم شود

ساری - خبرگزاری مهر: شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی مازندران با تسلیت فوت جانگذار استادیار بیمارستان امام خمینی تهران خواستار فراهم کردن محیطی امن برای فعالان سلامت کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی مازندران در بیانیه ای ضمن محکوم کردن این حادثه تاسف بار و دلخراش خواستار برخورد جدی با عاملان این اقدام فجیع شد.

در این بیانیه آمده است: حادثه تاسف بار و دلخراش درگذشت مرحوم دکترعبدالرضا سودبخش دانشیار گروه بیماری‌های عفونی بیمارستان امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران موجب تأثر جامعه پزشکی و دانشگاهی کشور شد.
 
این بیانه آورده است: آماده کردن محیطی امن و آرام برای فعالان عرصه سلامت و اعضای جامعه پزشکی لازمه کار برای درمان مردم دردمند و بیماران است و از خواسته های منطقی  جامعه پزشکی، امنیت در محیط کار است.
 
شایسته است نهادها و دستگاههای مسئول کشور حفظ امنیت قشر علمی و حافظان سلامت جامعه را در اولویت های کاری خود قرار داده تا دیگر شاهد اینگونه حوادث و اتفاقات دلخراش و ناگوار نباشیم.
 
شورای هماهنگی سازمان نظام پزشکی مازندران ضمن محکوم کردن این حادثه تلخ، درگذشت دکتر سودبخش را به خانواده و بازماندگان آن مرحوم و جامعه پزشکی تسلیت عرض نموده و از مقامات و دستگاه‌های قضایی و انتظامی می‌خواهد که با دستگیری و مجازات عاملان آن، از تکرار این حوادث و اتفاقات جلوگیری نمایند.
 
به گزارش مهر، دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران چهارشنبه شب توسط  دو موتورسوار مورد سوء قصد قرار گرفت و فوت کرد.
کد مطلب 1157289

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