نمایشگاه دفاع مقدس در کرج گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ در این نمایشگاه 10 غرفه اصلی و نزدیک به 10 غرفه منشعب از غرفه های اصلی وجود دارد .

نمایشگاه دفاع مقدس که به طور نمادین فضای خاکریز و جبهه را در کنار برخی صحنه های موثر تاریخی و اجتماعی به نمایش می گذارد با اعتباری نزدیک به 40 میلیون تومان برپا شده است.

به گفته مسئول این نمایشگاه چینش غرفه های نمایشگاه از سوره اسرا الهام گرفته شده و دارای سیر تاریخی است.

محسن معصومی کیا برپایی این نمایشگاه در راستای قرار دادن مصافی از حق و باطل برابر یکدیگر بود که به صورت تصویری و تجسمی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: در ساخت مسیر این غرفه ها از سوی مسجد الحرام به سمت مسجد الاقصی پیش می رویم که در این میان حوادث مهم و برجسته تاریخ ایران و انقلاب نیز در نظر گرفته شده است.

معصومی کیا یادآور شد: غرفه های این نمایشگاه به مباحث مختفی از جمله جنگ نرم،‌ ظهور و نشانه های آن و‌ فرق ظاله می پردازد.

مسئول نمایشگاه دفاع مقدس همچنین به نقش زنان در دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: بر این اساس بخش هایی را نیز به انعکاس خدمات و نقش زنان در دوران دفاع مقدس اختصاص داده ایم.

محسن معصومی کیا اظهار داشت: این نمایشگاه به همت سپاه ناحیه کرج و با همکاری معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری‌، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی،‌ مرکز حفظ و نشر ارزش های دفاع مقدس و نیز موسسه بصیرت در میدان شهدای شهرستان کرج برپا می باشد.