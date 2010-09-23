برتری قاطع تیم ایران برابر سریلانکا/ جدال با مالزی برای صدرنشینی

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دو تیم بسکتبال زیر 18 سال ایران و سریلانکا امروز پنجشنبه در صنعا برگزار شد و با نتیجه 110 بر 32 به سود بسکتبالیست‌های جوان کشورمان به پایان رسید.

تیم کشورمان که در روز نخست مسابقات برابر چین تایپه به برتری رسیده بود، فردا در آخرین دیدار مرحله گروهی به مصاف تیم مالزی می رود. شاگردان محسن صادق‌زاده در پیکارهای بسکتبال قهرمانی جوانان با تیم‌های مالزی، چین تایپه و سریلانکا در گروه A رقابت می کنند.

جوانان بسکتبالیست ایران فردا برای کسب رتبه نخست گروه خود به مصاف مالزی می روند و در صورت دستیابی به این مهم روز شنبه به دیدار تیم سوم گروه B خواهند رفت.

ایران مدافع عنوان قهرمانی مسابقات بسکتبال زیر 18 سال است. این رقابت ها که باحضور 16 تیم آغاز شده است تا 10 مهرماه ادامه دارد. سه تیم برتر این دوره از رقابت‌ها سهمیه حضور در پیکارهای 2011 لتونی را به دست می‎آورند.