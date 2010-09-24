اعزام نشدن چهار بازیکن امید به ویتنام قطعی شد/ نگرانی مربیان از دروازه!

به گزارش خبرنگارمهر، درحالی که ازجمع 25 بازیکن دعوت شده به اردوی تیم امید، وضعیت 9 بازیکن به دلایل مختلف برای همراهی این تیم در سفربه ویتنام نامشخص است، درفاصله کمتر از یک روز به زمان اعزام تیم امید خبر می رسد 4 بازیکن تیم امید بطور قطع به دلیل مشکلات خروجی به ویتنام اعزام نخواهند شد.

شجاع خلیل زاده، وحید علی آبادی ، محمد مظاهری و سیامک کوروشی (مصدومیت) به دلیل نداشتن مجوزهای لازم قادر به همراهی تیم امید در این سفر نخواهند بود.

علاوه بر این مسئولان فدراسیون فوتبال در تلاش بودند تا با ارائه مدارک لازم برای سیدرضا طلبه کاپیتان تیم امید و صالح خلیل آزاد شرایط اعزام این دو بازیکن اصلی تیم امید را فراهم کنند که تا زمان ارسال این خبر هنوز مجوز خروجی این دو بازیکن صادر نشده است.

این درحالی است که با توجه به وضعیت نامشخص دو دروازه بان تیم امید (محمد مظاهری و صالح خلیل آزاد) کادر فنی از درون دروازه با نگرانی روبرو هستند چرا که ناگزیر هستند تیم را تنها با یک دروازه بان (باقر صادقی که همراه تیم ذوب آهن به پوهانگ کره جنوبی اعزام شده بود) به ویتنام سفر اعزام کنند.

تیم فوتبال امید با وجود وضعیت مبهم بازیکنان اعزامی خود قرار است ساعت 5 صبح بامداد شنبه سوم مهرماه برای شرکت در تورنمنت ویتنام از طریق قطر عازم شهر هوشی مینه شود.

تورنمنت چهارجانبه ویتنام از 6 تا 10 مهرماه جاری با شرکت تیم‌های امید سنگاپور، ویتنام، مالزی و ایران به میزبانی کشور ویتنام برگزارخواهد شد و تیم امید کشورمان طی روزهای 6، 8 و 10مهرماه به ترتیب به مصاف تیم‌های سنگاپور، مالزی و ویتنام خواهد رفت.



تیم فوتبال امید کشورمان خود را برای شرکت در ششمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو که از 16 آبان ماه جاری آغاز خواهد شد ، آماده می کند.