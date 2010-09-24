مهلت ارسال آثار به مسابقه ملی هنر و فناوری نانو تمدید شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از این دبیرخانه مسابقه ملی هنر و فناوری نانو مهلت ارسال آثار را تا پایان شهریور ماه اعلام کرده بود که این مهلت تا 15 مهرماه تمدید شد.

این مسابقه از سوی ستاد توسعه فناوری نانو با هدف زمینه سازی آشنایی عموم مردم با قابلیت ها و دستاوردهای فناوری نانو، ایجاد امکان مشارکت مردم در خلق ایده های دانش محور، هدایت اذهان عمومی به سمت به کارگیری قابلیت های فناوری نانو در همه سطوح زندگی بشری و بهره برداری از ظرفیت های هنری در توسعه فناوری نانو برگزار می شود.



طبق اعلام دبیرخانه این مسابقه آثار ارسالی همزمان با برگزاری جشنواره فناوری نانو در آبان ماه در غرفه ای جداگانه عرضه می شود ضمن آنکه از آثار برگزیده نیز تقدیر می شود.