جاده بین المللی امام برای اتمام به 140 میلیارد ریال اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر در ماکو، جواد محمودی شامگاه پنج شنبه در جلسه بررسی مشکلات اجرایی طرح تعریض خیابان امام(ره) ماکو با اشاره به سابقه طولانی آغاز عملیات اجرایی این طرح، بیان داشت: بیش از 140 میلیارد ریال اعتبار برای آزادسازی و تعریض یک هزار و 500 متر باقی مانده از مسیر طرح تعریض خیابان امام‌ (ره) نیاز بوده که دستگاههای اجرایی و خدمات رسان باید شهرداری را در این امر یاری کنند.

وی در ادامه بیان داشت: در دور دوم سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی نیز 20 میلیارد ریال را برای کمک به اجرای این طرح اختصاص یافته بود.

فرماندار شهرستان ماکو نیز در ادامه این جلسه گفت: مشکل ترافیکی شهر ماکو یکی از بزرگترین معضلات شهروندان و مدیریت شهری بوده و روند خدمات رسانی را دچار اختلال ساخته است.

حمید احمدیان بیان داشت: با توجه به مشکلات متعددی که گریبان زندگی و مدیریت شهری را در ماکو گرفته، تعریض تنها خیابان اصلی شهر مهمترین خواسته شهروندان از مسئولان است.

در ادامه این جلسه دستگاههای خدمات رسان و شهرداری ماکو نسبت به شرایط جابجایی تاسیسات شهری و واگذاری اماکن اداری واقع در طرح تعریض خیابان امام (ره) به توافق رسیدند.

با بهره برداری از طرح تعریض خیابان امام خمینی(ره) ماکو به دلیل قرار گرفتن در مسیر ترانزیت ایران به اروپا تحولی شگرف در راستای توسعه حمل و نقل از طریق مرز رسمی بین المللی بازرگان ایجاد می شود.

شهرستان ماکو در شمال آذربایجان غربی قرار گرفته و با کشور ترکیه هم مرز بوده و مرز رسمی بازرگان نیز در این شهرستان قرار دارد.