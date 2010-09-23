  1. استانها
  2. گلستان
۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۲۹

نمایشگاه "دفاع شیمیایی در جنگ" در گرگان برپا شد

نمایشگاه "دفاع شیمیایی در جنگ" در گرگان برپا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: نمایشگاه کشوری عکس و پوستر "دفاع شیمایی در جنگ" عصر پنجشنبه در پارک شهر گرگان به برپا شد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این نمایشگاه یک هفته ای، عکس ها و پوسترهایی از جنایات شیمیایی رژیم بعث عراق و هم پیمانانش در دوران دفاع مقدس علیه ملت مظلوم ایران به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه تا پایان هفته دفاع مقدس برای بازدید علاقمندان برپاست.
 
فرمانده سپاه نینوای گلستان در حاشیه این نمایشگاه گفت: در سالجاری سه موضوع محوری به این استان محول شد که نمایشگاه دفاع شیمیایی در جنگ از جمله آن است.
 
سردار محمد حسین بابایی افزود: همایش عملیات دفاع شیمیایی در جنگ نیز از دیگر برنامه هاست که روز شنبه در گرگان برگزار می شود.
 
وی عنوان کرد: رزمایش دفاع شیمیایی در جنگ نیز به صورت محدود و کوچک شده در جاده هزار پیچ گرگان برگزار می شود.
 
وی از هم استانیها برای بازدید از این نمایشگاه و رزمایش دعوت کرد.
کد مطلب 1157325

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها