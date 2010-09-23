نمایشگاه "دفاع شیمیایی در جنگ" در گرگان برپا شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، در این نمایشگاه یک هفته ای، عکس ها و پوسترهایی از جنایات شیمیایی رژیم بعث عراق و هم پیمانانش در دوران دفاع مقدس علیه ملت مظلوم ایران به نمایش گذاشته شد.

این نمایشگاه تا پایان هفته دفاع مقدس برای بازدید علاقمندان برپاست.

فرمانده سپاه نینوای گلستان در حاشیه این نمایشگاه گفت: در سالجاری سه موضوع محوری به این استان محول شد که نمایشگاه دفاع شیمیایی در جنگ از جمله آن است.

سردار محمد حسین بابایی افزود: همایش عملیات دفاع شیمیایی در جنگ نیز از دیگر برنامه هاست که روز شنبه در گرگان برگزار می شود.

وی عنوان کرد: رزمایش دفاع شیمیایی در جنگ نیز به صورت محدود و کوچک شده در جاده هزار پیچ گرگان برگزار می شود.

وی از هم استانیها برای بازدید از این نمایشگاه و رزمایش دعوت کرد.