تدوین "تاریخ ایرانشناسی در فرانسه" به پایان رسید

این استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: روز جمعه نقطه پایان را بر این کتاب گذاشتم که 16 سال از عمرم را مشغول گردآوری اسناد و منابع و نوشتن آن بودم.

ساجدی اضافه کرد: بر اساس اسناد، پیشینه پژوهشها و در واقع تاریخ ایرانشناسی در فرانسه به اوایل قرن 13 میلادی برمی‌گردد البته مهمترین بخش این تاریخ مربوط به قرن نوزدهم است.

وی افزود: من سعی کرده‌ام در کتابم تاثیر ایرانشناسان فرانسوی یا فرانسوی زبان را در شناخت خارجی‌ها از ایران نشان دهم و در این مسیر آثار کسانی مانند پیترو دلاواله، اوژن بورنوف، آنتوان میه، ژیلبر لازار، دوفوشه‌کور، ماسینیون و هانری کربن بررسی شده است.

این استاد ادبیات تطبیقی دانشگاه تهران همچنین با اشاره به پیشنهاد ایرج افشار برای افزودن فصلی درباره تاریخ باستان‌شناسی ایران به کتاب اخیر گفت: کتاب "تاریخ ایرانشناسی فرانسه" در 5 فصل تدوین شده بود اما با افزودن یک فصل جدید درباره تاریخ باستان‌شناسی ایران حجم کتاب به 230 صفحه رسید.

به گفته تهمورث ساجدی فرهنگستان زبان و ادب فارسی برای چاپ کتاب "تاریخ ایرانشناسی در فرانسه" در اولین فرصت اعلام آمادگی کرده است.



