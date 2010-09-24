دستگاه های پخت نان شامل استاندارد اجباری هستند

غلامحسین شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: مهمترین مشکل در مباحث مربوط به عدم وجود کیفیت در نان، استفاده از دستگاه های غیر استاندارد است که در این خصوص استاندارد دستگاه های پخت نان از جمله استاندارد های اجباری قرار گرفت.

وی ادامه داد: با همکاری اداره غله، استاندارد بودن برخی از این دستگاه ها را بررسی کردیم که پخش حرارت مستقیم به نان باعث عدم کیفیت در پخت عنوان شد که این امر در دستگاه های غیر استاندارد دیده می شود.

مدیر کل موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی فارس با بیان اینکه انجام بازرسی از مراکز آزاد پز مشکل است، گفت: برخی از مراکز در پخت نان خود اقدام به خرید آرد به قیمت آزاد می کنند که به همین دلیل در مقابل برخی از بازرسیهای استاندارد مقاومت می کنند و یا اینکه به طور کامل قابل برخورد نیست.

شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه استاندارد فیزیکی گندم در دستور کار این موسسه قراردارد، تصریح کرد: در مباحث مربوط به گندم موسسه استاندارد بحث استاندارد فیزیکی گندم را مشخص کرده ولی در خصوص استفاده از انواع کودهای شیمیایی استانداردی در اختیار ندارد که در این راه می توان با همکاری دیگر دستگاه ها این حرکت را انجام داد.

وی تصریح کرد: سایر موارد موثر در کیفیت نان باید مورد بررسی قرار گیرد ولی باید توجه داشت که در صورت مصوب شدن آنها، در کشور نیز مورد قبول واقع شود.