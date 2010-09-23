27 میلیارد ریال جهت احداث بزرگراه خوی - ایواغلی اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، حسین جهانی عصر پنج شنبه در مراسم آغازعملیات احداث قطعه دوم بزرگراه خوی- سه راهی ایواغلی به طول پنج کیلومتر درشرق شهرستان خوی، افزود: طرح تبدیل راه اصلی خوی- سه راهی ایواغلی به مدت 10 ماه اجرا می شود.

وی استاندارد سازی مسیر ارتباطی شهرستان خوی با آذربایجان شرقی و گمرگ بازرگان و همچنین بهره مندی ساکنان روستاهای حاشیه این جاده از راه مناسب را از بارزترین مزایای این طرح راهسازی عنوان کرد.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان خوی احداث بزرگراه خوی - سه راهی ایواغلی را گامی موثر در روان سازی محورهای ارتباطی شرق شهرستان خوی دانست و بیان داشت: اجرای این طرح کاهش قابل توجهی در آمار تصادفات جاده ای درپی خواهد داشت.