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۱ مهر ۱۳۸۹، ۱۷:۳۹

27 میلیارد ریال جهت احداث بزرگراه خوی - ایواغلی اختصاص یافت

27 میلیارد ریال جهت احداث بزرگراه خوی - ایواغلی اختصاص یافت

ارومیه - خبرگزاری مهر: رئیس اداره راه و ترابری شهرستان خوی از اختصاص 27 میلیارد ریال جهت احداث فاز 2 بزرگراه خوی - سه راهی ایواغلی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، حسین جهانی عصر پنج شنبه در مراسم آغازعملیات احداث قطعه دوم بزرگراه خوی- سه راهی ایواغلی به طول پنج کیلومتر درشرق شهرستان خوی، افزود: طرح تبدیل راه اصلی خوی- سه راهی ایواغلی به مدت 10 ماه اجرا می شود.

وی استاندارد سازی مسیر ارتباطی شهرستان خوی با آذربایجان شرقی و گمرگ بازرگان و همچنین بهره مندی ساکنان روستاهای حاشیه این جاده از راه مناسب را از بارزترین مزایای این طرح راهسازی عنوان کرد.

رئیس اداره راه و ترابری شهرستان خوی احداث بزرگراه خوی - سه راهی ایواغلی را گامی موثر در روان سازی محورهای ارتباطی شرق شهرستان خوی دانست و بیان داشت: اجرای این طرح کاهش قابل توجهی در آمار تصادفات جاده ای درپی خواهد داشت.

طرح احداث بزرگراه خوی سه راهی ایواغلی به طول 29 کیلومتر از سال 1386آغاز وقطعه اول آن به طول پنج کیلومتر طی سال های گذشته به بهره برداری رسیده و احداث بقیه مسیر برای سالهای آینده برنامه ریزی شده است.

کد مطلب 1157334

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